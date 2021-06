Rosa Di Grazia fa definitivamente chiarezza in merito alla storia con Deddy nata ad Amici di Maria De Filippi. I due non stanno più insieme, ora è ufficiale. Solo una settimana fa, Rosa aveva spiegato di non voler affrontare pubblicamente l'argomento. Ora, però, la ballerina si è sentita pronta a parlare

Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole.

Fuori da Amici, la storia non è mai continuata

Rosa e Deddy avevano provato dei sentimenti l'una per l'altro all'interno di Amici, nella bolla della "prigionia" della casetta, lontano da tutti (ma davanti alle telecamere). Nella vita reale, però, la cosa non ha funzionato. Come già avevano immaginato i fan, la loro storia non è mai davvero decollata.

La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po' di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente.

Nessun rancore tra Rosa e Deddy

Del resto, che la relazione fosse finita, si era già capito un mese fa, quando Deddy aveva parlato del loro legame usando il passato. Di questa edizione di Amici, la loro storia ha avuto meno fortuna di quella tra Giulia Stabile e Sangiovanni (che stanno ancora insieme) e di quella tra Martina Miliddi e Raffaele Renda, che hanno deciso di mettersi insieme dopo il talent, con lei che ancora a programma in corso aveva lasciato Aka7even. Rosa specifica: