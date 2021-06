Martina Miliddi e Raffaele Renda sono usciti allo scoperto. Ballerina e cantante di Amici 2021 hanno ufficializzato la loro storia d’amore a qualche settimana dall’inizio. Il motivo che li aveva spinti a evitare un’eccessiva esposizione è legato a quanto sta accadendo negli ultimi giorni: le critiche espresse nei confronti della ballerina sarda, ex fidanzata di Aka7even che già nella scuola di Amici aveva ammesso di essere attratta da Raffaele e dunque determinata a chiudere la storia con Luca Marzano.

Martina Miliddi: “Siamo due ragazzi di 20 anni che si godono la vita”

Presa di mira sui social, Martina ha deciso di rispondere a tono a quelli che la stanno attaccando. Lo ha fatto pubblicando la foto di un bacio con Raffaele accompagnata da un lungo sfogo: “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”.

Aka7even: “Non me ne frega niente”

Lo stesso Aka7even ha confermato di non essere interessato alla storia tra la ex fidanzata e l’amico Raffaele. Quello che lo aveva fatto soffrire nella scuola di Amici, oggi gli ispirerebbe solo indifferenza. A spingerlo a sbottonarsi è stata la sua ex coach Anna Pettinelli nel corso di una diretta Instagram. “Senti, ma tutte queste cattiverie che scrivono su Martina e Raffaele. Ti fanno stare male o non te ne frega niente?”, gli ha chiesto e Aka7even non ha avuto dubbi: “No, non me ne frega niente. Penso anche che loro debbano fare la loro vita, così come io faccio la mia”.