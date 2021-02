Dopo il tormentatissimo triangolo amoroso che vede protagonisti Martina Miliddi, Aka7even e Raffaele Rende e le tenerezze tra Giulia Stabile e Sangiovanni, ecco che è nata un'altra love story ad Amici 20. Complice forse l'arrivo di S. Valentino, la nuova coppia è quella formata da Rosa di Grazia e Deddy. Tra la ballerina e il cantante sembra essere nato un forte sentimento, con qualche insicurezza e i primi momenti di gelosia.

La dichiarazione d'amore

Dopo i primi baci e le coccole, infatti, Deddy (al secolo Dennis Rizzi) ha messo le cose in chiaro, nel timore di soffrire in un prossimo futuro: “Io non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più vedere. Ecco perché voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto”. Lei però non si è arresa, convinta che i suoi sentimenti non dipendano dalla situazione, ed è rimasta incollata a lui anche il giorno dopo, fino a quando lui non ha ammesso: "Ho parlato con mia mamma e mi ha chiesto: con Rosa è solo un'amicizia? Le ho detto di no". Più tardi si è definito "veramente perso", lei lo ha chiamato "fidanzato" e ha ammesso "Io ti amo tantissimo". Deddy ha preferito non sbilanciarsi, ma è evidente che tra i due sia nata una bella sintonia.

Momenti di gelosia per Rosa

La convivenza di gruppo ad Amici, però, non sempre è facile e può portare a situazioni complicate per una coppia all'inizio di una storia. Rosa non ha apprezzato l'eccessiva nonchalance di Dennis, che si è cambiato e si mostrato in biancheria intima anche in presenza di altre ragazze. "Il costume è una cosa, la mutanda è un'altra", ha protestato la ballerina, "Vorrei vedere te". Lui ha provato a giustificarsi: "Che ragionamento è? Stavo in camera mia, e poi sono stato in mutande un minuto". "Il pigiama te lo metti in bagno", ha insistito Rosa. L'amore durerà? A mettere alla prova la passione tra i due ragazzi potrebbe essere anche il rischio di un'eliminazione, dal momento che la gara in questa fase iniziale di Amici 20 si fa sempre più dura e già diversi concorrenti hanno dovuto abbandonare il programma. La concorrenza si fa spietata (in gioco è entrata peraltro una nuova ballerina, Serena Marchese) e solo una parte degli allievi si conquisterà il diritto di approdare al serale, in onda da aprile.