Tommaso Zorzi si è raccontato nell'ultima puntata di CasaChi. Il vincitore del Grande Fratello Vip, una volta terminata l'esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, è stato travolto dall'affetto delle persone. Se prima notava un riscontro solo tra i giovanissimi, ora ci sono anche persone mature che lo fermano per strada e gli danno consigli come fosse un loro nipote. A quanto pare, presto rivedremo Tommaso Zorzi in tv. La sua carriera sembra sia destinata a decollare. Mediaset avrebbe in mente piani ambiziosi per lui.

Mediaset ha un progetto per Tommaso Zorzi

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Molti personaggi decidono di partecipare al Grande Fratello quando la loro carriera inizia a zoppicare. Tommaso Zorzi, invece, ha spiegato di avere deciso di fare questa esperienza quando era "al massimo della popolarità sui social". Ha pensato fosse il momento giusto per estendere quella notorietà anche al grande pubblico: "Ho sempre sognato di fare televisione. Il primo step era quello di farsi conoscere dal grande pubblico". Così, ha visto nel Grande Fratello Vip un'occasione unica e non se l'è lasciata sfuggire. Ha saputo giocare le sue carte e ha catturato l'attenzione di Mediaset che ora vuole puntare su di lui:

"Il direttore risorse artistiche Giorgio Restelli mi ha avuto a cuore in tutti questi mesi, a mia insaputa. Devo dire che il progetto Mediaset su di me è un bellissimo progetto. Vogliono investire a lungo termine. Ora, quali saranno i programmi non lo so, però so che sono molto interessati a collaborare".

Il sogno della conduzione di Sanremo

Il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 ha spiegato di avere le idee ben chiare circa il suo futuro professionale: "Oggi so cosa voglio fare e so dove voglio arrivare. Questa consapevolezza mi permette di avere anche quell'atteggiamento snob che serve per arrivare all'obiettivo". Quindi ha aggiunto con un pizzico di ironia: "Qual è l'obiettivo? Sanremo 2030, anche 2025". Infine, ha spiegato come sta vivendo questi primi giorni fuori dalla casa. L'influencer è stato travolto dall'affetto dei fan, che a volte pur di incontrarlo fanno qualche follia: