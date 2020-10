A poche ore dall'inizio della settima puntata del GFVip, Tommaso Zorzi minaccia di abbandonare la casa. La scena rischiava di passare inosservata, se non fosse che era in corso la puntata del "GF VIP Party", condotta da Annie Mazzola e Awed. I conduttori, con gli occhi puntati sui concorrenti, hanno notato l'influencer in preda ad uno sfogo, che minacciava di andarsene. Ha aperto la porta rossa, ma si è fermato nell'anticamera che precede il portone d'ingresso vero e proprio della casa. Lamentandosi di forti dolori e sostenendo di non aver ricevuto le medicine chieste alla produzione: "Mi sta facendo un dolore della madonna. Sono tre giorni che dico cambiami la crema, ho un dolore tremendo".

Per Tommaso Zorzi potrebbero esserci ripercussioni

I concorrenti hanno cercato di tranquillizzarlo, in particolare Francesco Oppini, che lo invita a non varcare la soglia di casa: "Lo so che ti fa malissimo, vieni dentro però". Nulla da fare, l'influencer è sempre più convinto di volersene andare e di voler aprire la porta d'uscita della casa. Secondo il regolamento, qualora abbia anche solo toccato la maniglia della porta, il concorrente sarebbe squalificato. Ad ogni modo, nel corso della puntata, potrebbero esserci delle ripercussioni per il suo comportamento, anche nell'ipotesi in cui abbia deciso di rimanere in casa.

Zorzi si lamenta per le emorroidi

Sono giorni emotivamente difficili per Tommaso Zorzi, che nel corso della settimana si è lasciato andare ad un pianto disperato in solitudine. Inoltre, a quanto pare i problemi di salute non gli lasciano tregua. La scorsa notte, intorno all'1:30, mentre i compagni dormivano, Tommaso ha cominciato ad accusare alcuni dolori legati alle emorroidi e, nel mezzo del silenzio, ha urlato: "Mi fa male il c*lo, non ne posso più!". Scherzando, l'amico Francesco Oppini gli ha risposto: "Ma lo so bene, lo so bene che c*lo c'hai!". Pochi secondi dopo la regia ha staccato la ripresa.