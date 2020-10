È sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti stanno trascorrendo qualche ora di festa. Ad un certo punto Tommaso Zorzi si isola dal gruppo e si rifugia in camera da letto, dove inizia a sfogarsi con un pianto disperato. La sua assenza non passa inosservata, in particolare a Francesco Oppini, che lo va a cercare. Trovandolo in lacrime, gli chiede spiegazioni: "No ti prego, lasciami un attimo", gli risponde Tommaso, "Ho bisogno un attimo di sfogarmi". Oppini se ne va e Zorzi continua a piangere, ma non è chiaro per quale motivo: "Dio mio…", continua a sussurrare. Oppini torna nella stanza preoccupato. "Non è niente di grave te lo giuro, ho bisogno di buttare fuori tutto poi ne parliamo anche tutta la notte", spiega Zorzi. "Quando hai finito vieni fuori a fumarti una sigaretta?", lo incoraggia Francesco, "Promesso? Non ti mollo così eh".

Tommaso Zorzi in confessionale

Pochi minuti dopo, finito lo sfogo, Tommaso Zorzi si rifugia in confessionale, dove probabilmente spiega cosa lo abbia spinto a piangere in quel modo. Non racconta nulla ai suoi compagni, anzi, una volta tornato con loro fa finta di niente e torna a scherzare come sempre, cimentandosi nelle imitazioni dei compagni. Il pubblico è curioso e su Twitter si scatena e si confronta per capire quale sia il motivo delle lacrime dell'influencer. Probabilmente sarà rivelato nel corso della prossima puntata con Alfonso Signorini in studio.

Tommaso Zorzi smaschera Adua Del Vesco

Dopo un inizio difficile dovuto a qualche problema di salute e dopo diversi tamponi anti – Covid, Tommaso Zorzi sembra aver finalmente trovato pace nella casa del Grande Fratello. Ed è più vivace che mai. Non solo continuano i punzecchiamenti con Franceska Pepe, ma l'influencer si è messo in mezzo anche ad un'altra questione, quella relativa a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Nel corso dell'ultima puntata, Zorzi ha infatti smascherato senza mezzi termini la concorrente, che aveva rivelato "in segreto", la presunta omosessualità del suo ex fidanzato. In confessionale, durante la nomination, la rivelazione choc: "Nomino Adua perché anche a me aveva detto che Massimiliano è gay".