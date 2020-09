in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il giovane influencer, amatissimo sui social, era stato portato via in ambulanza qualche ora fa a causa della febbre alta. Quando la temperatura aveva raggiunto i 39 gradi, Zorzi era stato costretto a lasciare la Casa per sottoporsi ai necessari accertamenti medici. Pochi minuti fa, però, Tommaso è rientrato a Cinecittà in tempo per la puntata in diretta del 19 settembre. I concorrenti rimasti per ore in attesa di sue notizie lo hanno accolto abbracciandolo, a testimonianza del rapporto di affetto già instauratosi tra Zorzi e i suoi coinquilini.

L'annuncio di Federica Panicucci: "Isolato in via precauzionale"

Era stata Federica Panicucci in diretta a Mattino5 a ufficializzare la temporanea uscita di Tommaso dalla Casa. A causa della temperatura non ancora rientrata ai livelli normali nonostante il ciclo di antibiotici cui si è sottoposto, il concorrente del Grande Fratello Vip è stato temporaneamente isolato prima di essere condotto in ospedale. "Tommaso Zorzi è stato isolato in via precauzionale", aveva confermato la conduttrice dopo che la notizia aveva cominciato a diffondersi sui social. Non si tratta, per fortuna, di un caso di positività al Covid-19. Tommaso si è sottoposto ai test del caso, risultando essere sempre negativo. A provocare l'innalzamento della temperatura sembrerebbe essere una sinusite.

Secondo ricovero per Tommaso Zorzi

Per Zorzi si tratta della seconda uscita dalla Casa nell'arco di appena una settimana. Già martedì scorso, a poche ore dal momento in cui aveva varcato la porta rossa, Tommaso era stato costretto a uscire per sottoporsi a una serie di visite mediche. Il video del suo sfogo con gli autori del format era andato in onda, probabilmente per sbaglio, e aveva confermato che il concorrente era stato posto in isolamento in attesa di essere sottoposto al test, anche questo risultato negativo.