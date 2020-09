L'influencer Tommaso Zorzi ha lasciato nuovamente la casa del Grande Fratello Vip per un controllo medico. Nella notte, poco dopo le 24, un'ambulanza ha portato il concorrente fuori dal loft, in un posto sicuro e accessibile ai medici. Dopo essersi sentito male, gli autori del programma gli hanno misurato la febbre e questa volta il termometro segnava 39°. Ciò nonostante, pare che le sue condizioni di salute non abbiano nulla a che fare con il Coronavirus, ma con una sinusite molto forte di cui soffre l'influencer sin da quando è entrato nella casa, che non gli avrebbe dato tregua nonostante i medicinali. E all'aria condizionata molto forte, accesa anche di notte dentro la casa. Ad annunciare la notizia, è stata Federica Panicucci in diretta a Mattino 5: "Tommaso Zorzi è stato isolato in via precauzionale". Per la seconda volta.

Tommaso Zorzi esce dalla casa per la seconda volta

Non è la prima volta che il concorrente è costretto a sospendere il gioco per un controllo medico. A poco più di 24 ore dal suo ingresso nella casa, aveva ammesso di sentirsi molto male e di avere la febbre. In un primo momento i medici gli hanno somministrato antibiotico e tachipirina, poi gli autori lo hanno portato fuori dal loft per sottoporlo all'ennesimo tampone, per scongiurare il rischio Coronavirus. Il Grande Fratello, con un messaggio ufficiale, aveva specificato che "prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione". Zorzi è stato prima isolato, poi portato in ospedale per gli accertamenti. Una volta rientrato in casa, con esito negativo, ha raccontato agli altri concorrenti: "Mi hanno traumatizzato. Mi hanno portato a sirene spiegate con l'ambulanza perché avevo la febbre". A quanto pare la brutta esperienza ora si ripete.

Quando Tommaso Zorzi si sfogò dopo l'isolamento

Dopo essersi sentito male, Tommaso Zorzi era letteralmente sparito dalla casa e i concorrenti non capivano dove fosse finito. Patrizia De Blanck aveva chiesto sue notizie, ma senza ricevere risposta. Poco dopo in diretta du Mediaset Extra sono comparse alcune immagini di Zorzi dietro le quinte del programma, mentre si confronta con una delle autrici e si sfoga, mostrandosi molto insofferente per la sua situazione. "Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa!". Inutili i tentativi di tranquillizzarlo, nonostante gli abbiano assicurato che per lui il Grande Fratello non sarebbe finito per la febbre. Questa volta, la seconda, l'influencer non deve averla presa bene.