Tommaso Zorzi replica a Salvo Veneziano su Drag Race Italia: “Omofobo, misogino e no vax” Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello, si è scagliato contro Drag Race Italia, definendo il programma “una carnevalata”. Tommaso Zorzi, conduttore dello show, ha prontamente replicato alle affermazioni: “Omofobo, misogino e no vax”.

A cura di Elisabetta Murina

La prima puntata di Drag Race Italia è andata in onda il 19 novembre su Discovery+. Tanti gli spettatori che hanno apprezzato il nuovo show ispirato al format americano di RuPaul's Drag Race e guidato da Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la drag queen Priscilla. Altrettante, però, quelle che non hanno gradito la gara tra le otto drag queen a colpi di travestimento e lip sync. Su Instagram, il profilo del programma ha ricevuto così tante segnalazioni che è stato costretto a chiudere. E anche Salvo Veneziano, ora imprenditore ed ex concorrente del Grande Fratello, si è scagliato contro lo show.

Salvo Veneziano attacca Drag Race Italia

Salvo Veneziano ha attaccato Drag Race Italia. In una storia Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello (squalificato per una frase che ha violato le linee guida del reality) ha condiviso una foto dello show scrivendo: "Bel programma…Tutti vestiti a carnevale…". E ha poi accompagnato il tutto con una faccina che vomita, a ribadire ulteriormente il suo pensiero, che non è di certo passato inosservato e che ha scatenato non poche reazioni. Alcuni utenti hanno commentato le sue affermazioni, discostandosi dal suo pensiero e invitandolo a riflettere. E lui ha risposto a tono: "Povera checca".

La storia pubblicata su Instagram da Salvo Veneziano

La risposta di Tommaso Zorzi a Salvo Veneziano

La risposta di Tommaso Zorzi alle frasi di Salvo Veneziano non è tardata ad arrivare. Su Twitter, il conduttore di Drag Race Italia ha condiviso lo screen di un messaggio che ha mandato direttamente all'ex concorrente del Grande Fratello, definendolo un "bifolco, ignorante e omofobo". Di seguito le parole di Zorzi: