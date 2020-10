Con buona pace della "Queen" Maria De Filippi, Tina Cipollari sembra essersi auto-incoronata regina di Uomini e Donne, al punto da comandare a bacchetta il pubblico in studio. Parliamo ovviamente dell'ennesima lite con Gemma Galgani, un copione che sembra ormai ripetersi da tempo con ripetitività quotidiana e che è andato in scena anche nella puntata del 7 ottobre.

Tina "guida" il pubblico, i rimproveri della De Filippi

Lo scontro reiterato e sempre più acceso con l'acerrima rivale è stato accompagnato da una tale foga da parte dell'opinionista, che Tina si è imposta persino sulla conduttrice Maria De Filippi: "Tina calmati! Che hai oggi? Il pubblico dev'essere libero di esprimere il suo pensiero", "No Maria, questo non lo accetto, il pubblico lo comando io". Già qualche puntata fa la Cipollari aveva "minacciato" il pubblico ordinando senza mezzi termini di non applaudire mai Gemma. La situazione si è ripetuta oggi, e malgrado i tentativi della De Filippi di frenare la verve di Tina, quest'ultima sembra incontenibile. Gli amanti del trash si divertono, ma l'atteggiamento sopra le righe della Cipollari rischia di esasperare ulteriormente un teatrino già eccessivo contro la malcapitata Galgani che spesso sconfina nel bullismo televisivo.

La lite tra Tina e Gemma, Paolo chiude con la Galgani

Riportiamo quindi il torrente di insulti riservati dall'opinionista alla Galgani nella puntata in questione: "Gemma, ma non vedi quanto sei ridicola? Dopo dieci anni ti chiedi ancora cosa c'è che non va, non c'è una relazione che hai portato a termine, neanche mezza. Devo contare fino a cento prima di parlare? Fino a cento conto per perfezionare l'insulto nei tuoi confronti. Il pubblico qui presente ha una testa, vede e riflette su quello che sei. Inutile che mi fai parlare da visionaria pazza. Nessun uomo ti vuole. Perché non cerchi un uomo della tua età? Inutile che ti implastichi, che ti tiri. pensi che basti un ritocchino? Vivi solo amori a senso unico". Gemma ha cercato di difendersi: "Io vado per la mia strada". Tina si è poi complimentata con il Cavaliere Paolo ha deciso di chiudere la frequentazione con la Galgani: "Bravo, te lo dico veramente con tutto il cuore che ho. Adesso c'è la fase del pianto. Questa non è in grado di intendere e di volere".