La quarta stagione di The Good Doctor è attualmente in onda negli Stati Uniti, dove sono stati trasmessi gli ultimi episodi, che in Italia su Rai2 dovrebbero arrivare tra qualche settimana. Eppure, a poche ore dall'atteso finale di stagione, gli appassionati del medical drama hanno dovuto fare i conti con una notizia inaspettata: l'abbandono di uno dei personaggi storici della serie che, quindi, non ci sarà nella quinta stagione già confermata dalla ABC.

L'addio di una delle dottoresse

Sarà Antonia Thomas, l'interprete della dottoressa Claire Browne, presente fin dai primi episodi della serie a lasciare il medical drama con Freddie Highmore. La decisione, però, è stata presa in maniera autonoma, come ha raccontato l'attrice in un'intervista a Deadline, dove ha manifestato la sua intenzione di aprirsi a nuovi progetti: "Penso che, in definitiva, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo fatto fare a Claire davvero tante cose diverse, ne ha passate tante". L'idea di abbandonare il cast era emersa sin dalla terza stagione, quando l'attrice avrebbe comunicato questa sua decisione al creatore dello show, ovvero David Shore, chiedendogli di pensare ad un addio quanto più conforme possibile al suo personaggio. Non è escluso, però, che in un futuro la dottoressa Browne non possa fare il suo ritorno in veste di guest star, come ha rivelato proprio il padre di "The Good Doctor" intervistato da Tv Line: "Sì, ci piacerebbe trovare modi per farla tornare ogni tanto. Fa parte di questo mondo, e sarà sempre una parte di questo mondo".

Il finale di stagione

Sarà proprio in una delle ultime puntate, quindi, che assisteremo al primo addio della serie. La dottoressa Browne farà la sua scelta supportata dal team di colleghi con i quali ha condiviso esperienze di crescita, sia umana che professionale. Sarà proprio questa nuova consapevolezza a portarla ad un nuovo modo di affrontare la sua vita lavorativa. Il finale di stagione è diviso in due parti e, quindi, la chiusura di The Good Doctor sarà più prolungata del previsto.