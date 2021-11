The Crown 5, nella serie anche il principe William: l’attore è il figlio di uno dei protagonisti Nella quinta stagione di The Crown ci sarà anche il principe William. Ad interpretare il ruolo del primogenito di Carlo e Diana, sarà Senan West figlio dell’attore Dominic West.

A cura di Ilaria Costabile

La quinta stagione di The Crown arriverà esattamente fra un anno su Netflix, a novembre 2022, ma intanto la serie è attualmente in produzione e, infatti, continuano anche i casting per reclutare nuovi protagonisti. Tra i personaggi che dovrebbero comparire in quella che, a quanto pare, sarà l'ultima stagione ci sarà anche un giovanissimo principe William. Stando a quanto rivelato da Variety a vestire i panni del primogenito di Carlo e Diana ci sarà un attorino in erba, ma figlio d'arte, si tratta di Senan West, il cui padre è Dominic West che interpreterà il Principe Carlo, succedendo a Josh O'Connor.

Il ruolo del principe William

Come ben sapranno gli appassionati, il quinto capitolo di The Crown racconterà gli avvenimenti che, verificatisi negli Anni Novanta, hanno cambiato la storia della monarchia inglese. Nella quarta stagione era apparso un principe William ancora bambino, quindi, non adatto a ricoprire il ruolo che, secondo la testata americana, è destinato al tredicenne Senan West, che avrebbe convinto i produttori con un solo provino a distanza. Secondo Variety, l'attore dovrebbe fare la sua apparizione sul finire della stagione, quando stando alla narrazione della serie si è giunti al 1997, anno in cui Lady D perse la vita in un tragico incidente accanto a Dodi Al Fayed. all'epoca William aveva solamente 15 anni, ragion per cui il figlio di West sarebbe perfetto per vestire i panni del giovane principe. Non è ancora chiaro se nella serie verrà riprodotto anche il terribile evento, ma è probabile che vengano affrontati gli avvenimenti immediatamente successivi all'accaduto.

Il cast di The Crown 5

La quinta stagione ha visto un decisivo cambio di volti nel cast di The Crown. Come già anticipato, il principe Carlo sarà interpretato da Dominic West, mentre Lady Diana avrà il volto di Elizabeth Debicki. La Regina Elisabetta, dopo la straordinaria interpretazione di Olivia Colman, sarà interpretata da Imelda Stauton e al suo fianco Jonathan Pryce sarà il principe Filippo. Per finire, la principessa Margaret avrà il volto di Lesley Manville.