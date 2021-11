La storia di Lady Diana in The Crown 5: l’amica e consulente abbandona la serie Jemina Khan, amica intima della principessa Diana, lascia la produzione di The Crown 5. Ad annunciarlo lei stessa al Sunday Times, spiegando le motivazioni della decisione: “Quando ho realizzato che quella parte della storia non sarebbe stata raccontata con il rispetto e la compassione che avrei sperato, ho richiesto che tutti i miei contributi venissero rimossi”. La quinta stagione della serie Netflix sulla famiglia reale inglese uscirà a novembre 2022 e dovrebbe raccontare gli ultimi anni di vita di Lady Diana.

A cura di Elisabetta Murina

The Crown 5 arriverà su Netflix a novembre 2022. Le riprese delle quinta stagione della serie, che racconta le vicende della famiglia reale inglese, stanno continuando senza sosta. Tuttavia, dal set della produzione di Peter Morgan arriva un addio inaspettato: Jemina Khan, amica intima della principessa Diana, ha annunciato al Sunday Times che non collaborerà più alla sceneggiatura dei nuovi episodi perché non rispettano fedelmente gli ultimi anni di vita di Lady Diana.

Perché Jemina Khan ha lasciato The Crown

Jemina Khan, amica intima della principessa Diana, lascia la produzione di The Crown 5. A rivelarlo è lei stessa in un'intervista al Sunday Times, spiegando anche il motivo della decisione: "Quando il nostro accordo di co-sceneggiatura non è stato onorato e quando ho realizzato che quella parte della storia non sarebbe stata necessariamente raccontata con il rispetto e la compassione che avrei sperato, ho richiesto che tutti i miei contributi venissero rimossi dalla serie e ho rifiutato ogni credito”. La quinta stagione della serie dovrebbe raccontare l'ultimo periodo della vita di Lady Diana, e per Khan era "importante che gli ultimi anni della mia amica fossero rappresentanti con precisione e compassione". Quando però ha compreso che ne sarebbe invece emerso un ritratto fuorviante, lontano dalla realtà, ha deciso di abbandonare la produzione, chiedendo anche la rimozione di ogni suo contributo e credito.

Di cosa parla The Crown 5

The Crown 5 porterà sul piccolo schermo (a novembre 2022) gli ultimi anni di vita della principessa Diana. Nel cast della serie targata Netflix ci sarà una new entry: Imelda Staunton, già nota al pubblico come Dolores Humbridge nella saga di Harry Potter, prenderà il posto di Olivia Colman nel ruolo della regina Elisabetta. Le riprese della quinta stagione sono iniziate a giugno 2021 e i nuovi episodi dovrebbero coprire l'intera decade degli anni novanta della famiglia reale inglese. Un periodo turbolento per gli abitanti del castello di Windosr, soprattuto per Carlo e Diana. Quest'ultima, perse la vita in un drammatico incidente d'auto il 31 agosto 1997. È probabile che la serie si fermerà alla soglia degli anni duemila.