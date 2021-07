The Crown 5, la prima foto di Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II Dal set di “The Crown 5” arrivano le prime immagini che danno ai fan un assaggio della nuova stagione. La prima foto mostrata da Netflix è quella che vede l’attrice Imelda Stauton nei panni della Regina Elisabetta II, sostituendo Olivia Colman che l’ha interpretata nelle due precedenti stagioni.

A cura di Ilaria Costabile

I fan di una delle serie originali Netflix più amate di sempre, "The Crown" avranno gioito alla possibilità di dare un'occhiata al nuovo set della quinta stagione, dove già si aggirano gli attori che accoglieranno l'eredità dei personaggi a loro affidati. Ed ecco che dopo la magistrale interpretazione di Olivia Colman nel ruolo della Regina Elisabetta II, la prima foto che la piattaforma streaming ha deciso di mostrare al pubblico è proprio quella della sovrana inglese, stavolta interpretata da Imelda Staunton.

La ‘nuova' Regina Elisabetta II

Le riprese della quinta stagione hanno avuto inizio proprio questa estate e ripercorreranno i primi Anni Novanta, subito dopo le dimissioni di Margaret Thatcher dall'incarico di Primo Ministro, il sui successore è stato Wilfried Martens. I riflettori, quindi, ritornano pienamente sulla famiglia reale, sulla sovrana del Regno Unito ed è suo il volto che per primo Netflix fa sgattaiolare, in segreto, dal nuovo set. Si vede, quindi, una Imelda Stauton acconciata con la canonica acconciatura con cui tutt'oggi siamo soliti vedere la Regina Elisabetta. L'attrice, chiamata ad interpretare il prestigioso ruolo, aveva commentato emozionata questa opportunità: "Sono sinceramente onorata di unirmi ad un team creativo eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione".

Il cast di The Crown 5

The Crown 5 dovrebbe arrivare su Netflix non prima del 2022, il motivo per cui il debutto abbia subito un simile ritardo, tralasciando lo slittamento dovuto alla pandemia, è legato al fatto che le case di produzione della serie, la Left Bank Pictures e la Sony Pictures Television, hanno dovuto apportare dei cambiamenti significativi al cast per assecondare l'andamento del racconto dal punto di vista temporale. Tra le new entry troviamo diversi nuovi personaggi. La regina Elisabetta, dopo essere stata interpretata prima da Claire Foy e poi Olivia Colman, sarà rappresentata da Imelda Staunton, che ricordiamo nel ruolo iconico della temibile Dolores Umbridge in Harry Potter. La star di Tenet, Elizabeth Debicki prenderà invece il posto di Emma Corrin nel ruolo di Lady Diana. Anche per l'interpretazione del principe Filippo si è pensato di scritturare un nuovo attore. Il ruolo particolarmente delicato, affidato in precedenza a Matt Smith e Tobias Menzies, nella quinta stagione il duca di Edimburgo avrà il volto di Jonathan Pryce.