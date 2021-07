Temptation Island, Gemma Galgani dà consigli d’amore a Floriana Angelica Tra i tanti che sostengono Floriana Angelica a Temptation Island, che ha deciso di lasciare Federico Rasa al falò di confronto, c’è anche la Dama di Uomini e Donne. “Non lasciarti ingannare dalla nostalgia”, la sprona la Galgani, portavoce di tutti gli spettatori che sono dalla parte della ragazza.

A cura di Valeria Morini

I programmi di Maria De Filippi sono un po' come i film del Marvel Cinematic Universe, tutti connessi tra di loro. Così, capita che Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne commenti su Instagram Temptation Island, dispensando consigli d'amore a una delle protagoniste. Trattasi di Floriana Angelica, che nella quarta puntata ha deciso di lasciare il programma da sola, senza il fidanzato Federico Rasa.

I due falò di Floriana e Federico

Floriana ha scelto di rompere con Federico dopo averlo visto in atteggiamenti sempre più intimi e confidenziali con la single Vincenza Botti, ex concorrente di Miss Italia. La ragazza, per giunta spesso denigrata dal compagno, si è convinta che lui si sia davvero interessata alla tentatrice e ha chiesto un falò di confronto anticipato. Federico, però, non si è presentato. Chiamato per la seconda volta, stavolta Rasa è stato costretto a incontrare Floriana e incassare il suo rifiuto, pare definitivo, a restare con lui.

I consigli di Gemma Galgani a Floriana

Durante la messa in onda, la Galgani è intervenuta a commentare. Come buona parte del web, si è schierata totalmente dalla parte della donna. "Non lasciarti ingannare dalla nostalgia. Di quello che poteva essere", ha scritto Gemma rivolgendosi a Floriana, "Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato!". La Dama conferma ancora una volta la sua sensibilità e partecipazione verso le storie altrui. Lei stessa in un'occasione si presentò a Temptation Island: in quel caso fu chiamata nella versione Vip per consolare l'amica Ida Platano.

La storia di Floriana e Federico è davvero finita?

"Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me", ha dichiarato Floriana al secondo falò, che ha lasciato il programma senza il fidanzato mettendo fine a due anni di relazione, nonostante le lacrime di lui. In realtà, non c'è due senza tre, e non è ancora detta l'ultima parola: Federico, che appare pentito, ha chiesto un ulteriore incontro. Lei accetterà?