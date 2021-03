Dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane che a Live – Non è la D’Urso aveva sostenuto di avere recitato un ruolo a Temptation Island, la produzione del docu-reality targato Fascino di Maria De Filippi passa al contrattacco. Dopo avere annunciato che avrebbe querelato il compagno di Antonella Elia, un messaggio cui si è accodata Mediaset comunicando che avrebbe agito a difesa della sua immagine, la produzione di Temptation Island pubblica una serie di filmati inediti che incastrano Pietro a proposito di quanto accaduto a telecamere spente, in particolare in riferimento al presunto bacio con la single Beatrice De Masi.

La versione di Pietro Delle Piane

“Per recitazione o per amore di verità?”, si legge nel video pubblicato dalla produzione di Temptation Island su Instagram che, nella prima parte, riassume la versione dei fatti fornita dal compagno di Antonella Elia, “Pietro Delle Piane, ieri 14 marzo, dal suo profilo Instagram: ‘Sono appena tornato dal programma Live – Non è la D’Urso.Volevo fare chiarezza su una cosa proprio per non creare polemiche. Ho detto: ho recitato a Temptation Island nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella. E mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano telecamere facendo credere chissà che cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona in un programma televisivo dove si fa comunque spettacolo’”.

in foto: Antonella Elia e Pietro Delle Piane

I video pubblicati dalla produzione di Temptation Island

Subito dopo, la produzione mostra due video. Nel primo, la single Beatrice racconta cosa sarebbe accaduto con Pietro nel punto della casa non raggiunto dalle telecamere: “Ieri sera ero di là in bagno da loro, c’erano queste caramelle e sono andata a mangiare una caramella con Ilaria. Lui è venuto, leva il microfono e se lo mette qui. Io vado vicino a lui perché pensavo ‘si sfila il microfono perché mi deve dire qualcosa’. Nello stesso momento lui mi bacia. In bocca, mi bacia in bocca. Così, e se ne va. Lui per carità, gioca ride e scherza ma io non mi sarei mai aspettata un bacio. Lui si è messo proprio a vedere di là e di qua, dice qua non ci sono le telecamere e si è levato il microfono. Mi ha baciato, è stato un secondo, proprio non lo aspettavo”. Una versione dei fatti che lo stesso Pietro, parlando con Beatrice, sembra confermare.

Pietro Delle Piane a Beatrice: “Hai detto che ti ho baciata?”

Nella parte finale del filmato, Pietro parla con Beatrice e le chiede di stare attenta a quanto avrebbe dichiarato. La produzione di Temptation Island anticipa così la clip: “In seguito, sempre in un fuori onda, Pietro Delle Piane credendo di non essere registrato parla con la single Beatrice”. Scorrono quindi le immagini della conversazione tra i due: