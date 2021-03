Fanno discutere le dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live – Non è la D'Urso, con l'intervento diretto della Fascino Pgt che ha deciso di procedere legalmente contro il compagno di Antonella Elia. L'attore, ospite nel programma di Barbara D'Urso domenica 14 marzo insieme alle Elia e accusato di aver fatto soffrire la fidanzata ai tempi della loro partecipazione a Temptation Island nel 2020, ha risposto in questi termini: "Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?".

Il comunicato della Fascino PGT

Le parole di Pietro Delle Piane hanno provocato l'immediato intervento della Fascino PGT, la società che fa capo a Maria De Filippi e produce i suoi programmi (Amici, Uomini e Donne, C'è posta per te e, appunto, Temptation Island, che si limita a produrre senza condurlo). L'azienda ha rilasciato un comunicato ufficiale.

La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a “Temptation Island” nel corso della trasmissione “Live non è la D’urso“, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ”È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma “Temptation Island”. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma.

L'attacco a Live – Non è la D'Urso

La nota si conclude così: "Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia". Il riferimento è a Live – Non è la D'Urso e alla dichiarazione di Barbara D'Urso, che pure aveva interrotto immediatamente Delle Piane non appena è stato nominato Temptation: "Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato. Questo lo sappiamo, ho tentato appena ho sentito la parola Temptation Island di dire non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai. Se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane", aveva dichiarato la D'Urso poco dopo. Una precisazione che evidentemente non è apparsa sufficiente alla Fascino. Peraltro, secondo Dagospia, esisterebbe una clausola che vieterebbe alla D’Urso di trattare i temi dei programmi di Maria De Filippi e di sfruttarne i personaggi delle sue trasmissioni.

Il commento di Manila Nazzaro

Sull'autenticità di Temptation è d'accordo anche un altro personaggio di quell'edizione, Manila Nazzaro, che ha commentato le dichiarazioni in questione chiamando in causa direttamente Pietro Delle Piane: "Io e Lorenzo [Amoruso] abbiamo portato a #TemptationIsland la vita vera. È questo il senso di quel reality. Se hai recitato hai fatto del male a molte persone: in primis ad Antonella e poi a te stesso. Io c’ero e quel dolore da DONNA l’ho sentito anche io".