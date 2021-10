Tale e Quale Show, Stefania Orlando imita Anna Oxa. Malgioglio: “Hai stonato”, piovono fischi Stefania Orlando ha imitato Anna Oxa nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 8 ottobre. La conduttrice e showgirl ha fatto del suo meglio, ma raggiungere la perfezione vocale dell’artista con cui si è cimentata, era francamente impossibile. Cristiano Malgioglio non ha perso tempo a sottolineare la stonatura, guadagnandosi i fischi del pubblico.

Venerdì 8 ottobre, Rai1 ha lasciato spazio alla quarta puntata di Tale e Quale Show 2021. Come sempre, sono state tante le imitazioni straordinarie. Una delle più difficili è stata di certo quella affrontata da Stefania Orlando. La showgirl, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è cimentata con una delle voci più belle della musica italiana, quella di Anna Oxa. In particolare ha cantato Ti lascerò: "Mi sono allenata anche a casa, mio marito è disperato".

La sorpresa a Stefania Orlando

Fino all'ultimo momento, Stefania Orlando non sapeva chi avrebbe cantato le strofe di Fausto Leali. Ebbene, è stato lo stesso artista a duettare con la concorrente. Questo ha conferito alla performance una particolare intensità. Dal canto suo, Orlando ci ha messo tutto l'impegno possibile. È risaputo, tuttavia, che la voce di Anna Oxa è praticamente unica. Dunque, non sorprende che la concorrente abbia mostrato delle imprecisioni. Chi mai potrebbe essere all'altezza di un'artista simile? Fausto Leali, tuttavia, è apparso sorpreso: "È stata bravissima, è uguale. Non ho notato stonature".

Il parere della giuria

Loretta Goggi ha ammesso che qualche imprecisione nella voce, in effetti, c'è stata: "È stato bellissimo, una grande emozione. Fausto ha una voce e una passione straordinarie. Stefania ha fatto un gran lavoro, è difficilissimo fare Anna, in qualche punto ti sei allontanata". Cristiano Malgioglio ha calcato la mano:

"Anna Oxa nella gola ha due campane, la mia amica Stefania invece ha due campanelli come quelli di casa mia. Ha stonato un pochino".

A questo punto sono partiti i fischi del pubblico all'indirizzo del paroliere, ma lui ha fatto spallucce: "Fischiate pure, da un orecchio mi entra e dall'altro mi esce". Giorgio Panariello ha concluso: "Numero evocativo, per me è andato bene così". Stefania Orlando ha ammesso che è "impossibile" imitare Anna Oxa, inoltre la sua performance è stata resa ancora più difficile dai "denti finti".