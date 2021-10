Striscia la Notizia ha due nuovi conduttori, ecco chi sono A partire dal 3 novembre subentrano a Vanessa Incontrada e Alessandro Siani alla conduzione di Striscia la Notizia i due comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due resteranno al timone della trasmissione fino all’11 dicembre, per entrambi si tratta della prima volta alla conduzione del noto tg satirico di Canale 5, dove però erano comparsi come inviati.

A cura di Ilaria Costabile

A Striscia la Notizia si cambia aria. Dopo l'esperienza alla conduzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada è arrivato il momento per i due attori di cedere il posto a due nuovi volti che per la prima volta si troveranno dietro al bancone del tg satirico, dopo essere stati in passato inviati dello show. Si tratta di Sergio Friscia e Roberto Lipari che resteranno al timone della trasmissione dal 3 novembre all'11 dicembre. L'appuntamento è come sempre alle ore 20:35 su Canale 5.

Il commento dei nuovi conduttori di Striscia

Nuova conduzione per lo show di Antonio Ricci che ha puntato su due volti noti della tv, ma soprattutto due comici che hanno accettato con gioia questa opportunità. Sergio Friscia commenta in modo esilarante questa nuova avventura televisiva che lo vede protagonista e per la prima volta alla conduzione di un programma tra i più seguiti della televisione: "Ringrazio Antonio Ricci. Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo. Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo". Anche il suo sodale non ha esitato a commentare questa nuova esperienza: "Sono uno dei molti giovani siciliani che per lavorare deve emigrare al Nord. Ringrazio la famiglia di Striscia, Antonio Ricci su tutti che trova lavoro sempre ai palermitani. Lui per noi è come avere lo zio onorevole".

Chi è Roberto Lipari

Se quello di Sergio Friscia è un nome piuttosto conosciuto nel panorama televisivo italiano, Roberto Lipari muove i primi passi nel mondo dello spettacolo da qualche anno. Nato a Palermo nel 1990 è stato il vincitore di Eccezionale Veramente, il primo talent per comici in onda su La7, che nel 2017 ha anche condotto per la sua seconda edizione. Si è fatto strada lavorando come autore, inviato e opinionista per Rai 2 e dal 2016 è nel cast fisso di Colorado. Nel 2019 mette piede a Striscia la Notizia in veste di inviato. Non mancano nemmeno le opportunità sul grande schermo, dove recita nel film Classe Z nel 2017, mentre nel 2019 è uscito Tuttapposto, un film scritto e interpretato direttamente da Roberto Lipari con Luca Zingaretti, in cui ha recitato anche Sergio Friscia.