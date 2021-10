Perché Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano Striscia la Notizia Il 30 ottobre ci sarà l’ultima puntata condotta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada per Striscia la notizia. Dal 1 dicembre la coppia inedita composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari prenderà il loro posto per lasciare poi, dal 13 dicembre, alla coppia storica composta da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio.

Cambiano i conduttori di Striscia la notizia. Quella di domani, 30 ottobre, sarà l'ultima puntata condotta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Si tratta del consueto avvicendamento di conduttori di "Striscia la notizia" che porterà poi all'approdo della solita e storica coppia composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Ma, nel frattempo, aspettando la coppia d'oro del tg satirico di Antonio Ricci, dal 3 novembre ci sarà l'inedita coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Chi sono Sergio Friscia e Roberto Lipari, i nuovi conduttori di Striscia la notizia

Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile 1971. È un attore e showman italiano. Ha iniziato a lavorare come comico conoscendo la notorietà grazie al programma di Gianni Boncompagni, "Macao", in onda su Rai2. Successivamente interpreta fiction, film e spettacoli teatrali. Tra questi, Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia – Palermo oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime due stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy Abate. Gravita nell'orbita di Striscia la notizia già dal 2013, con l'imitazione di Beppe Grillo. Roberto Lipari è al debutto assoluto a Striscia la notizia, dopo due anni da inviato. Giovane cabarettista, presente già nel cast laboratorio "Zelig", il comico palermitano gestisce un lab tutto suo a Palermo: il Convento Cabaret con Matranga e Minafò, storica coppia comica palermitana. Roberto Lipari è stato il trionfatore assoluto della storica edizione di "Eccezziunale veramente", talent show di La7 con Diego Abatantuono come giudice. Tra i coach di quella edizione c'erano anche Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Renato Pozzetto.

La gestione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

La gestione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada è stata buona. È durata un mese e mezzo e non si è conclusa anzitempo. Il loro addio si suppone sia in realtà un arrivederci ed era comunque preventivato da una gestione fatta di avvincendamenti attorno a quella che resta la storica coppia del tg satirico, composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Durante la conduzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani non sono mancate le emozioni, come il clamoroso scoop di Luca Abete con l'ufficio "dirette porno" dal comune di Ercolano e la pesante aggressione a Vittorio Brumotti.