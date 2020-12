Sembra proprio che Stefano Bettarini non abbia ancora mandato giù la sua espulsione dal Grande Fratello Vip. L'ex calciatore è stato squalificato in tempi record, a pochi giorni dalla sua entrata, per un'affermazione ritenuta blasfema. Intervistato da Oggi, non solo ha ribadito come la sua cacciata sia stata una punizione troppo severa ("Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia… Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché"), ma ha sostenuto che il vero motivo dietro la sua breve permanenza sarebbe un altro.

Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa.

Chi sono le concorrenti del GF Vip ex di Stefano Bettarini

Chi sono le donne cui fa riferimento? Lui ha preferito non fare nomi, ma effettivamente il cast del GF vip di quest'anno vedrebbe più di una concorrente protagonista di trascorsi con Bettarini. Una è sicuramente Dayane Mello, che ha avuto un flirt con lui ai tempi dell'Isola dei Famosi in cui Stefano era inviato e lei concorrente. Della loro breve storia si è parlato anche nella Casa e la Mello l'ha archiviata con un'affermazione fulminea diventata già un tormentone ("Una scop**a e basta"). Ben più fumoso, invece, il capitolo relativo alla presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, peraltro mai confermata. Sarebbe avvenuta ai tempi in cui entrambi erano a Buona Domenica, come lasciò intendere (pur senza certezze) Paola Perego: "Si scambiavano attenzioni particolari. Poi c’è stata una mezza lite, forse perché Flavio Briatore, che all’epoca era fidanzato con Elisabetta, aveva capito qualcosa. Non saprei, all’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta”. “Attento a non dire cose”, aveva detto la Gregoraci a Bettarini al momento dell'ingresso di quest'ultimo nella Casa.

Bettarini squalificato dopo tre giorni

Comunque siano andate le cose è comprensibile la frustrazione di Bettarini, entrato il venerdì e squalificato il lunedì successivo, dopo diversi giorni di isolamento in quarantena e diversi test anti Covid. Per quanto breve, è stata la sua seconda esperienza al Gf Vip dopo quella del 2016 e la sesta in tutto in un reality, contando anche le due volte all'Isola dei Famosi (da inviato e da concorrente) e le partecipazioni a La talpa (da inviato) e a Temptation Island.