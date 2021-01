Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto come protagonista Stefania Orlando in preda ad una crisi di panico, intenta a voler abbandonare la Casa, subito dopo la diretta. La showgirl ha manifestato più volte questa intenzione, non considerando un episodio isolato quanto è accaduto la scorsa settimana. Durante la messa in onda di lunedì 25 gennaio 2021 del reality show, Alfonso Signorini è tornato nuovamente sull'argomento cercando di capire cosa avesse spinto la conduttrice a reagire in quel modo.

A qualche giorno di distanza riflette a freddo sulla questione: "Non ho mai parlato di Andrea e quando l'ho fatto è stato in modo carino e affettuoso. Soffrire questa invadenza da parte sua nel mio percorso mi ha fatto male". La sorpresa di Stefania Orlando deriva proprio dall'incredulità per le parole di Roncato:

Dopo la fine della nostra storia c'è stata una complicità, un volersi bene, un'amicizia. Non capisco il bisogno di andare a ripescare particolari di qualcosa che fa riferimento a più di 20 anni fa.

Quindi Stefania Orlando si dice oggi serena rispetto alla questione e perdona di fatto Roncato: "Da quando sono qua io ho focalizzato tutto su me stessa, nel bene e nel male […] Andrea è sempre stato una persona straordinaria, altruista, un uomo buono che ho amato".

La crisi per le parole di Andrea Roncato

La disperazione di Stefania Orlando non è stata casuale o frutto di una crisi momentanea, magari dovuta allo stress, ma sono state le parole che sul suo conto sono state divulgate dal suo ex marito, Andrea Roncato, in merito al loro matrimonio, che l'hanno ferita al punto da pensare di non essere più in grado di continuare il gioco. In preda alle lacrime, quindi, finita la diretta, la conduttrice è stata colta dallo sconforto e dirigendosi verso la porta rossa ha espresso il desiderio di lasciare il reality. A seguirla velocissimi, sono stati Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta e l'influencer ha minacciato di abbandonare la casa insieme alla sua fedele compagna se lei avesse voluto davvero varcare la soglia della porta rossa.

Cosa ha detto Andrea Roncato su Stefania Orlando

Ospitato nella trasmissione domenicale di Barbara D'Urso, Andrea Roncato non ha esitato a parlare del suo matrimonio con la nota conduttrice. Il loro legame si è rotto in seguito al fatto che la conduttrice avesse incontrato un altro uomo del quale si era innamorata, stando a quanto detto dal suo ex marito, mentre lei che mai aveva parlato della loro relazione tra le mura di Cinecittà, ha sempre dichiarato che furono ben altri i motivi che portarono alla fine del matrimonio. L'attore, però, è ritornato sui suoi passi, dichiarando di essersi pentito e di essersi fatto convincere a replicare: "Ho sbagliato, faccio un passo indietro" ha scritto l'ex marito della gieffina.