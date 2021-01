in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Stefania Orlando è avvilita dopo la lite con Tommaso Zorzi. Andrea Zenga ha provato a consolarla: "Mi dispiace vederti triste". La concorrente del Grande Fratello Vip, però, ha spiegato che in un contesto simile è molto difficile non farsi attanagliare dalla tristezza. Nella casa, infatti, non c'è modo di distrarsi e si continua a rimuginare su quanto accaduto.

Stefania Orlando dopo la lite con Tommaso Zorzi

Stefania Orlando ha spiegato ad Andrea Zenga che non può restare indifferente dopo la lite con Tommaso Zorzi. La sua sensibilità le impedisce di farsi scivolare addosso le cose. Inoltre, ritiene che stia giocando un ruolo fondamentale la stanchezza: "Io sono un po' troppo sensibile, le cose mi arrivano molto potenti. Anche quelle degli altri, non solo le mie. Faccio un po' fatica e quando sono stanca ancora di più. Se queste cose fossero successe all'inizio, le avrei affrontate in maniera molto diversa. Adesso ho meno forza. Vedo tanti ragazzi che sono più forti di me anche psicologicamente".

Lo sconforto di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha aggiunto che è difficile per lei tirarsi su in un contesto come quello del Grande Fratello Vip. Non riesce a distrarsi e a pensare ad altro, dunque quando le accade qualcosa che le causa dispiacere non può fare a meno di continuare a rimuginare. Infine, ha chiarito che Tommaso Zorzi sembrerebbe non essere intenzionato ad avere un chiarimento con lei: