Tra i programmi di stasera martedì 6 ottobre c'è "Imma Tataranni – Sostituto procuratore" su Rai Uno. Continua la messa in onda delle repliche della prima stagione, in attesa di sapere quando potranno essere girate e mandate in onda le nuove puntate.

Su Italia Uno, invece, andrà in onda "Le Iene Show". Quella di stasera è la prima puntata della nuova stagione. Gli inviati del programma d'approfondimento più seguito degli ultimi anni sono pronti a raccontarci nuove realtà e a fare luce e chiarezza su situazioni difficili e poco legali.

Tra i film di stasera6 ottobre 2020 segnaliamo il film fantastico "Jurassic World. Il regno distrutto" su Canale 5. Tre anni dopo la devastazione Isla Nubar, Owen e Claire decidono di tornare sull'isola per mettere in salvo le specie rimaste in vita. Ciò che scoprono, però, rende tutto più complicato e pericoloso.

Su Iris, invece, andrà in onda il film western "Il Grinta": un maresciallo federale anziano, alcolizzato e con un occhio solo viene assunto da una ragazza per rintracciare e catturare l'assassino di suo padre.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Imma Tataranni. Sostituto procuratore (Serie tv)

23:40: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

01:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

01:42: Che tempo fa (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: Un'ora sola vi vorrei (Programma d'intrattenimento)

22:50: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

23:15: Giovani e famosi (Programma di moda)

00:20: Crazy ex girl friend (Serie tv)

Rai Tre

21:20: #cartabianca (Programma d'approfondimento)

00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

01:05: Parlamento Magazine (Programma d'attualità)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

00:44: Spara che ti passa (Film d'azione)

02:47: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

03:07: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Jurassic World – Il regno distrutto (Film fantastico)

00:00: Tg 5 (Programma d'informazione)

00:35: Meteo.it (Programma d'informazione)

00:36: Pompei: il mondo perduto (Documentario)

Italia Uno

21:18: Le Iene Show (Programma d'approfondimento)

01:05: Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota (Documentario)

01:40: iZombie (Serie tv)

02:30: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Underwater (Film fantastico)

22:50: Vicino all'orizzonte (Film drammatico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Gli invisibili (Film drammatico)

23:10: Zona d'ombra. Una scomoda verità (Film d'azione)

Rai Premium

21:20: Un'estate a Praga (Film commedia)

23:00: Katie Fforde: Amiche più che mai (Film drammatico)

Rai Storia

21:10: Il segno delle donne (Documentario)

23:00: 1919-1922. Cento anni dopo: politica di massa e partiti di massa (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)



01:05: Disconnessi on the road (Docureality)

La7

21:15: DiMartedì (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Drop Dead Diva (Serie tv)

22:20: Drop Dead Diva (Serie tv)

TV8

21:30: Name that tune – Indovina la canzone (Programma d'intrattenimento)

23:45: Name that tune (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

22:40: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: La nostra vacanza in Scozia (Film commedia)

23:15: La moglie dell'avvocato (Film commedia)

Nove

21:25: Non-stop (Film d'azione)

23:30: Airport Security Spagna (Documentario)

Paramount

21:10: La guerra dei mondi (Film d'azione)

22:50: Beauty Shop (Film commedia)

Iris

21:00: Arma letale 3 (Film d'azione)



23:10: G. I. Joe – La nascita dei cobra (Film d'azione)

Dmax

21:25: Highway Security: Spagna (Documentario)

23:15: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Into the wild: India (Documentario)

23:15: Mega shippers 2 (Documentario)

Top Crime

21:10: Chicago P.D. (Serie tv)

22:00: Chicago P.D. (Serie tv)