Tra i programmi di stasera domenica 27 settembre c'è la prima puntata della nuova stagione di "L'allieva 3" su Rai Uno. La serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sarà composta da 12 episodi che andranno in onda in sei puntate. Nel primo episodio di questa sera, intitolato ‘Arabesque', ci sarà la tanto attesa proposta di matrimonio di Claudio ad Alice.

Su Canale 5, invece, c'è il secondo appuntamento stagionale con "Live non è la D'Urso", il talk show della domenica sera condotto da Barbara d'Urso. Durante la diretta, gossip e intrattenimento si alterneranno con la discussione su tematiche di attualità che interessano il nostro paese.

Tra i film di stasera 27 settembre 2020 segnaliamo il film giallo "La preda perfetta" su Rete Quattro. Matt Scudder, interpretato da Liam Neeson, è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che lavora come investigatore privato senza, però, avere la licenza. Viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo affinché lo aiuti a trovare i killer che hanno sequestrato, torturato e brutalmente ucciso sua moglie.

Su Italia Uno, invece, va in onda il film d'azione e fantascientifico "Independence day: Rigenerazione", il sequel del film Independence day del 1966. Sono trascorsi venti anni dalla tentata invasione aliena del 1966 e gli Stati Uniti d’America hanno deciso di mettere a punto un piano capace di sventare possibili nuove invasioni. Mentre le indagini sull'unica navicella aliena recuperata continuano, una nuova navicella si avvicina pericolosamente alla Terra.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:35: L'allieva 3 (Serie TV)

L'allieva 3 (Serie TV) 23:40: Prix Italia (Concorso)

Prix Italia (Concorso) 00:45: Viaggio nella Chiesa di Francesco (Programma d'approfondimento)

Viaggio nella Chiesa di Francesco (Programma d'approfondimento) 01:20: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai Due

21:05: N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv)

N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv) 21:50: N.C.I.S. New Orleans (Serie tv)

N.C.I.S. New Orleans (Serie tv) 22:40: La domenica sportiva (Programma sportivo)

La domenica sportiva (Programma sportivo) 00:20: TG 2 Post (Programma d'informazione)

Rai Tre

20:00: Che tempo che fa (Talk show)

Che tempo che fa (Talk show) 00:00: TG Regione (Programma d'informazione)

TG Regione (Programma d'informazione) 00:05: TG3 Mondo (Programma d'informazione)

TG3 Mondo (Programma d'informazione) 00:40: Mezz'ora in più (Talk show)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: La preda perfetta (Film giallo)

La preda perfetta (Film giallo) 23:42: The Courier (Film d'azione)

The Courier (Film d'azione) 01:32: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 01:54: Buonanotte… avvocato! (Film commedia)

Canale 5

21:20: Live Non è la D'Urso (Talk show)

Live Non è la D'Urso (Talk show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma d'informazione)

Tg5 – Notte (Programma d'informazione) 01:35: Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento)

Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento) 02:02: Solo per amore (Serie tv)

Italia Uno

21:20: Independence Day – Rigenerazione (Film d'azione)

Independence Day – Rigenerazione (Film d'azione) 23:45: Pressing serie A (Programma sportivo)

Pressing serie A (Programma sportivo) 01:20: E-Planet (Programma d'informazione)

E-Planet (Programma d'informazione) 01:45: Studio aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Vicino all'orizzonte (Film drammatico)

Vicino all'orizzonte (Film drammatico) 23:25: Blindato (Film thriller)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Pazze di me (Film commedia)



22:5o: Qualcosa di nuovo (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Ballando con le stelle (Programma di intrattenimento)

01:15: Il paradiso delle Signore (Soap)

Rai Storia

21:20: Il coraggio della verità (Film drammatico)

00:20: Passato e Presente (Programma televisivo)

La5

21:10: Sex and the City 2 (Film commedia)

23:45: Elisabetta Franchi Spring Summer 2021 (Programma di moda)

La7

21:10: Non è l'arena (Talk show)

01:50: Il commissario Cordier (Serie TV)

La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)



22:45: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

20:30: 90 giorni per innamorarsi (Reality)

00:35: Matrimonio a prima vista USA (Reality)

Cielo

21:15: I segreti del settimo piano (Film thriller)

23:15: Guilty of romance (Film noir)

Nove

21:25: Avamposti (Documentario)

23:55: Operazione N.A.S. (Docureality)

Paramount

21:10: Se solo fosse vero (Film romantico)

23:00: Kate e Leopold (Film romantico)

Iris

21:00: Shutter island (Film thriller)

23:46: L'esercito delle dodici scimmie (Film thriller)

Dmax

20:25: Airport Security – Spagna (Docureality)

22:20: Nudi e crudi – Francia (Docureality)

Focus

21:15: Dalle Alpi al tetto del mondo: in montagna con Marco Confortola (Docureality)

22:15: Mountains and Life (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)

22:00: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)