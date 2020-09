Tra i programmi di stasera martedì 22 settembre c'è "Chi vuol essere milionario" su Canale 5. Il famoso quiz condotto da Gerry Scotti torna con una nuova puntata. Anche stasera, i concorrenti in gara cercheranno di portare a casa il milione di euro in gioco.

Su Rete Quattro, invece, va in onda una nuova puntata di "Fuori dal coro", il programma d'approfondimento politico, sociale ed economico condotto da Mario Giordano. Il conduttore, attraverso interviste e reportage, accenderà i riflettori sui temi più caldi del momento.

Tra i film di stasera 22 settembre 2020 segnaliamo il film d'azione "Red 2" su Sky Cinema Uno: l'ex agente speciale della CIA Frank Moses riunisce la sua vecchia e gloriosa squadra per una missione pericolosa, ma di vitale importanza. Un congegno nucleare è scomparso, l'umanità è in pericolo.

Su Rai Movie, invece, sarà mandato in onda "The imitation game", un film thriller ambientato nella Manchester dei primi anni '50 e che racconta la storia di Alan Turing, scienziato considerato tra i padri dell'informatica, morto suicida a 41 anni.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Imma Taratanni – Sostituto procuratore (Serie tv)

Imma Taratanni – Sostituto procuratore (Serie tv) 23:38: TG1 60 secondi (Programma d'informazione)

TG1 60 secondi (Programma d'informazione) 23:40: Porta a porta (Programma d'approfondimento)

Porta a porta (Programma d'approfondimento) 01:15: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: Un'ora sola vi vorrei (Programma d'intrattenimento)

Un'ora sola vi vorrei (Programma d'intrattenimento) 22:50: Una pezza di Lundini (Programma d'intrattenimento)

Una pezza di Lundini (Programma d'intrattenimento) 23:20: Maze runner – La fuga (Film d'azione)

Maze runner – La fuga (Film d'azione) 01:20: Protestantesimo (Documentario)

Rai Tre

21:20: #cartabianca (Programma d'approfondimento)

#cartabianca (Programma d'approfondimento) 00:00: TG3 Linea notte (Programma d'informazione)

TG3 Linea notte (Programma d'informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Meteo 3 (Programma d'informazione) 01:05: Erasmus Plus Stories (Documentario)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:25: Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

Fuori dal coro (Programma d'approfondimento) 00:47: Youth – La giovinezza (Film drammatico)

Youth – La giovinezza (Film drammatico) 03:07: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 03:27: Televendita Mediashopping (Programma d'informazione)

Canale 5

21:20: Chi vuole essere milionario (Quiz)

Chi vuole essere milionario (Quiz) 00:30: X-Style (Documentario)

X-Style (Documentario) 01:00: TG 5 (Programma d'informazione)

TG 5 (Programma d'informazione) 01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

Italia Uno

21:25: Battiti Live: Compilation (Programma musicale)

Battiti Live: Compilation (Programma musicale) 01:15: Sliding doors (Film commedia)

Sliding doors (Film commedia) 03:15: Studio aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Studio aperto – La giornata (Programma d'informazione) 03:27: Sport Mediaset – La giornata (Programma sportivo)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Jumanji – The Next Level (Film d'avventura)

Jumanji – The Next Level (Film d'avventura) 23:25: Rapina a Stoccolma (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:15: Red 2 (Film d'azione)



22:2o: Questi sono i 40 (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Un'estate a Lanzarote (Film commedia)

23:00: La mostra perfetta (Film commedia)

Rai Storia

21:10: Italiani. Carlo Alberto Dalla Chiesa (Documentario)

23:00: 1919-1921. Cent'anni dopo la spagnola, il nemico invisibile (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:05: Grande Fratello Vip (Live Show)

La7

21:15: DiMartedì (Programma d'approndimento)

01:00: TG La7 (Programma d'informazione)

La7d

21:30: Drop Dead Diva (Serie tv)

22:20: Drop Dead Diva (Serie tv)

TV8

21:30: Indovina la canzone (Programma d'intrattenimento)



23:45: X Factor 14 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Primo appuntamento (Programma d'intrattenimento)

22:40: Primo appuntamento (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: Tamara Drewe: tradimenti all'inglese (Film commedia)

23:15: Cugini carnali (Film commedia)

Nove

21:25: Ultimatum alla terra (Film fantastico)

23:30: Jumper (Film d'azione)

Paramount

21:10: Godzilla (Film fantastico)

23:10: The punisher (Film d'azione)

Iris

21:00: La legge del più forte (Film western)

22:58: Sparatorie ad Abilene (Film western)

Dmax

21:25: Nudi e crudi con gli squali (Docureality)

23:15: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Into the wild (Documentario)

23:15: Mega-ingegneria (Programma d'approfondimento)

Top Crime

21:10: Chicago PD (Serie tv)

22:00: Chicago PD (Serie tv)