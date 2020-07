Tra i programmi TV di stasera ci sono "Sorelle" su Rai Uno, "Squadra Speciale Cobra 11" su Rai Due e "Chicago PD" su Italia Uno. Mentre le programmazioni di Rai Due e Italia Uno sono delle prime visioni attese dagli affezionati fan di queste serie tv, tra le più longeve in onda, quella proposta da Rai Uno è una replica, per rivedere insieme una delle fiction più apprezzate dai telespettatori.

Tra i film di stasera 21 luglio 2020 vi segnaliamo la divertente commedia con Carlo Verdone "Viaggi di nozze" su Rete 4 e il film romantico "Scrivimi una canzone" su La5.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky:

Rai Uno

21:25 – Sorelle (Serie tv)

Torna in prima serata "Sorelle", una delle serie tv proposte dalla Rai più apprezzate dai telespettatori. Al centro della trama c'è Chiara, un brillante avvocato che, dopo aver creduto di aver definitivamente chiuso con il suo passato, dovrà fare nuovamente i conti con ferite mai del tutto rimarginate e ritornare da Roma, dove si è trasferita per cominciare una nuova vita, a Matera, dove è nata e cresciuta. Il motivo del suo ritorno è la misteriosa scomparsa di Elena, sua sorella, con la quale ha un rapporto difficile. Quelli in onda stasera sono i primi due episodi dell'unica stagione di cui la fiction si compone.

Rai Due

21:45 – Squadra Speciale Cobra 11 (Serie tv)

Mandata in onda per la prima volta nel 1995 e ancora in corso, la serie tv tedesca racconta delle indagini portate avanti da due investigatori della Kripo Autobahn, la polizia autostradale criminale tedesca. Il successo di questa serie fu tale che fu tradotta e trasmessa in più di 100 paesi ed è diventata una delle fiction più longeve. Ancora oggi è molto apprezzata e seguita. Quelle mandate in onda oggi sono la nona e la decima puntata della ventitreesima stagione, trasmesse in Italia per la prima volta.

Rai Tre

21:20 -#cartabianca (Programma d'approfondimento)



Ultimo appuntamento della stagione con il programma d'approfondimento politico, sociale ed economico condotto da Bianca Berlinguer. Questa sera, insieme ad esponenti politici ed esperti di medicina e di economia, si parlerà dello stato d'emergenza, di quello che comporta il suo prolungamento e di quali dovrebbero essere le prossime mosse da seguire per la sicurezza del Paese.

Rai Movie

21:10 – Robin e Marian (Film d'avventura)

Robin Hood, ormai abbandonati i panni di ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri, è diventato un rispettato guerriero al servizio di Riccardo Cuor di Leone. Dopo la morte di re Riccardo, l'arciere decide di tornare in Inghilterra insieme a Little John. Sono passati vent'anni da quando sono andati via, molte cose sono cambiate. Tra gli altri, ritrova anche Lady Marian, il suo storico amore: chiedendo sue notizie, scopre che la donna ha deciso di prendere i voti e si trova in un convento, ma che il suo storico nemico, lo sceriffo di Nottingham, ne ha ordinato l'arresto. Robin Hood torna così a combattere, per difendere la donna che non ha mai smesso di amare.

Rete 4

21:27 – Viaggi di nozze (Film commedia)

Il divertente film degli anni Novanta vede protagonisti, tra gli altri, Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti e Manuela Arcuri. Al centro delle vicende tre coppie molto diverse tra di loro, che non hanno nulla in comune se non il fatto di essere appena convolati a giuste nozze e di stare intraprendendo la loro luna di miele. Cosa può andare storto in un momento così bello e romantico?

Canale 5

21:2o – Guinness. Lo show dei record (Programma d'intrattenimento)

In replica su Canale 5 torna "Guinness. Lo show dei record". Gerry ed Edoardo Scotti propongono le imprese più improbabili e stravaganti e ci raccontano di uomini e donne che si sono impegnati per battere record e superare i propri limiti.

Italia Uno

21:20 – Chicago PD (Serie tv)

Finalmente anche in Italia stanno andando in onda le puntate della sesta stagione della serie tv incetrata sulle indagini svolte dalla squadra di polizia del Distretto 21 di Chicago, sotto le direttive del capitano Hank Voight. In questo episodio, dal titolo "Una questione di secondi", Atwater indaga in incognito per delle recenti segnalazioni sulla presenza di bombe in una moschea. La situazione diventa subito molto pericolosa.

La5

21:10 – Scrivimi una canzone (Film commedia)

Alex Fletcher è una popstar degli anni '80 ormai in declino. Proprio quando pensa che la sua carriera sia finita, gli viene fatta una proposta allettante e irrinunciabile: scrivere una canzone per Cora Corman, l'idolo del momento, e cantarla insieme a lei. Per scrivere il testo della canzone, però, gli viene concesso poco tempo. L'uomo, allora, chiederà aiuto a Sophie Fisher, una donna bizzarra con un particolare dono per le rime. Tra i due nascerà, così, un buon sodalizio artistico, al quale seguirà un'inaspettata intesa sentimentale.

La7

20:35 – In onda (Programma d'approfondimento)

In questo nuovo appuntamento del programma estivo condotto da David Parenzo e Luca Telese, ci si concentra in particolare sulle trattative che il governo sta portando avanti con l'UE. Quanto sono vantaggiosi per l'Italia gli accordi presi? I conduttori ne discuteranno insieme ad esperti del settore presenti in studio e in collegamento.

TV8

21:30 – Una calda estate (Film commedia)

Margarita, Viviana e Anabel sono migliori amiche. La prima è un'affermata avvocatessa, la seconda nasconde le proprie origini latine e la terza è una madre super-impegnata. Quando il fidanzato di Margarita torna in città, la ragazza avrà bisogno dell'aiuto delle amiche per sbrogliare la situazione difficile in cui si trova coinvolta pur senza volerlo.

Sky Cinema Uno

21:15 – Big Game – Caccia al presidente (Film d'azione)

Durante una traversata transoceanica, l'Air Force One viene minacciato e il presidente degli Stati Uniti d’America si ritrova ad essere vittima di un complotto. Costretto ad atterrare nella foresta finlandese, è braccato da un gruppo di terroristi finlandesi che vuole rapirlo. Inaspettatamente, il suo miglior alleato in questa situazione di pericolo sarà Oskari, un ragazzino di 13 anni che, armato soltanto di arco e frecce, si rivelerà essere la sua più valorosa guardia del corpo.