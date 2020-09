Tra i programmi di stasera domenica 20 settembre c'è un nuovo appuntamento con "Soliti ignoti special vip" su Rai Uno. La trasmissione, condotta da Amadeus, vede la partecipazione di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che dovranno essere identificati dal concorrente in gara.

Su Canale 5, invece, torna "Live non è la D'Urso", il talk show della domenica sera condotto da Barbara d'Urso. Nel corso della diretta verranno affrontate diverse tematiche legate all'attualità e ai fatti più importanti accaduti nel nostro Paese. Ampio spazio anche al gossip e all'intrattenimento.

Tra i film di stasera 20 settembre 2020 segnaliamo il film drammatico "The Water Diviner" su Rete Quattro. La pellicola, diretta ed interpretata da Russel Crowe, si ispira a fatti realmente accaduti e racconta la storia di Joshua Connor, un agricoltore australiano che si reca ad Istanbul in cerca dei figli dispersi in guerra.

Su Italia Uno, invece, va in onda il film d'azione "La mummia", primo capitolo della trilogia che costituisce la saga de "La mummia": nel 1719 Ac, a Tebe, il gran sacerdote Imhotep viene condannato dagli dei ad essere sepolto vivo. Negli anni '20 del ‘900 viene risvegliato da un gruppo di esploratori alla ricerca del suo tesoro.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:35: Soliti ignoti special vip (Programma d'intrattenimento)

Soliti ignoti special vip (Programma d'intrattenimento) 23:40: Speciale TG1 (Programma d'informazione)

Speciale TG1 (Programma d'informazione) 00:45: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai News 24 (Programma d'informazione) 01:20: Che tempo che fa (Talk show)

Rai Due

21:05: Hawaii Five-O (Serie tv)

Hawaii Five-O (Serie tv) 21:50: N.C.I.S. New Orleans (Serie tv)

N.C.I.S. New Orleans (Serie tv) 22:40: La domenica sportiva (Programma sportivo)

La domenica sportiva (Programma sportivo) 00:20: L'altra DS (Programma sportivo)

Rai Tre

21:20: Presa Diretta (Programma d'approfondimento)

Presa Diretta (Programma d'approfondimento) 23:40: TG Regione (Programma d'informazione)

TG Regione (Programma d'informazione) 23:45: TG3 Mondo (Programma d'informazione)

TG3 Mondo (Programma d'informazione) 00:15: Storia presenta: 20.09.1870 – La battaglia per Roma (Documentario)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: The Water Diviner (Film drammatico)

The Water Diviner (Film drammatico) 23:42: La regola del sospetto (Film thriller)

La regola del sospetto (Film thriller) 02:02: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma d'informazione) 02:24: La canzone del destino (Film drammatico)

Canale 5

21:20: Live Non è la D'Urso (Talk show)

Live Non è la D'Urso (Talk show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma d'informazione)

Tg5 – Notte (Programma d'informazione) 01:35: Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento)

Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento) 02:02: Solo per amore (Serie tv)

Italia Uno

21:25: La mummia (Film d'azione)

La mummia (Film d'azione) 23:45: Pressing serie A (Programma sportivo)

Pressing serie A (Programma sportivo) 01:20: E-Planet (Programma d'informazione)

E-Planet (Programma d'informazione) 01:45: Studio aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Jumanji – The Next Level (Film d'avventura)

Jumanji – The Next Level (Film d'avventura) 23:25: Rapina a Stoccolma (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Porgi l'altra guancia (Film commedia)



22:5o: Il soldato di ventura (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Purché finisca bene (Serie tv)

23:10: Il paradiso delle Signore (Soap)

Rai Storia

21:20: Papillon (Film d'avventura)

23:30: 20 settembre 1870. La battaglia per Roma (Documentario)

La5

21:10: Mamma mia! (Film commedia)

23:20: Walking on Sunshine (Film commedia)

La7

21:10: Hitler: l'attrazione fatale della Germania (Documentario)

23:30: Eva Brown – In love with Adolf Hitler (Documentario)

La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)



22:45: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

20:30: 90 giorni per innamorarsi (Reality)

00:35: Matrimonio a prima vista USA (Reality)

Cielo

21:15: Legami di sangue (Film thriller)

23:15: La donna lupo (Film erotico)

Nove

21:25: Fratelli d'Italia (Film commedia)

23:55: Operazione N.A.S. (Programma d'intrattenimento)

Paramount

21:10: Una teenager alla Casa Bianca (Film commedia)

23:41: Letters to Juliet (Film commedia)

Iris

21:00: The terminal (Film commedia)

23:46: Carnage (Film drammatico)

Dmax

20:25: Airport Security – Spagna (Docureality)

22:20: Nudi e crudi – Francia (Docureality)

Focus

21:15: Dalle Alpi al tetto del mondo: in montagna con Marco Confortola (Docureality)

22:15: Mountains and Life (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)

22:00: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)