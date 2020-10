Tra i programmi di stasera martedì 13 ottobre c'è "Imma Tataranni – Sostituto procuratore" su Rai Uno. La serie Tv, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, torna in replica con le puntate della prima stagione. Stasera andrà in onda l'episodio dal titolo "Maltempo".

Su Italia Uno, invece, andrà in onda "Le Iene Show", con la seconda puntata della nuova stagione. Il programma di inchieste, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savini, approfondisce tematiche di attualità e indaga su fatti di cronaca, alternando informazione e intrattenimento.

Tra i film di stasera 13 ottobre 2020 segnaliamo il film fantastico "Skyscraper" su Canale 5. Will Sawyer è un ex agente dell'FBI che, trasferitosi a Hong Kong, inizia ad occuparsi della sicurezza del grattacielo nel quale vive con la sua famiglia. Ben presto scoprirà che proprio quel grattacielo entrerà nel mirino di un gruppo di terroristi.

Su Rai Movie, invece, andrà in onda il film commedia "Un tirchio quasi perfetto": François Gautier è cresciuto con l'ossessione del risparmio. Nonostante il suo cospicuo conto in banca, la sua vita è votata alla parsimonia: mangia cibo scaduto, fa solo docce fredde e sfrutta la luce dei lampioni pubblici. Il suo stile di vita, però, è costretto a fare i conti con un evento inaspettato: l'uomo si innamora di una donna, Valerie.

Rai Uno

21:25: Imma Tataranni. Sostituto procuratore (Serie tv)

Rai Due

21:20: Un'ora sola vi vorrei (Programma d'intrattenimento)

Rai Tre

21:20: #cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rete Quattro

21:20: Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

Canale 5

21:20: Scyscraper (Film d'azione)

Italia Uno

21:18: Le Iene Show (Programma d'approfondimento)

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Rai Movie

21:10: Un tirchio quasi perfetto (Film commedia)

22:50: Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Un'estate a Salamanca (Film commedia)

23:00: Campeggio a tradimento (Film romantico)

Rai Storia

21:10: Il segno delle donne (Documentario)

22:30: Lady Travellers – Giuseppina Croci (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)



01:05: Disconnessi on the road (Docureality)

La7

21:15: DiMartedì (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Drop Dead Diva (Serie tv)

22:20: Drop Dead Diva (Serie tv)

TV8

21:30: Name that tune – Indovina la canzone (Programma d'intrattenimento)

23:45: Name that tune (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

22:40: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: Kung Fu Yoga (Film d'avventura)

23:15: La camera azzurra (Film drammatico)

Nove

21:25: Ben Hur 1959 (Film drammatico)

23:55: Hitman – L'assassino (Film d'azione)

Paramount

21:10: A-Team (Film d'azione)

23:25: La guerra dei mondi (Film d'azione)

Iris

21:00: Un dollaro d'onore (Film western)



23:10: Gli amanti dei cinque mari (Film d'azione)

Dmax

21:25: Highway Security: Spagna (Documentario)

23:15: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Into the wild: India (Documentario)

23:15: I poteri segreti del corpo umano (Documentario)

Top Crime

21:10: Chicago P.D. (Serie tv)

22:00: Chicago P.D. (Serie tv)