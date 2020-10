Tra i programmi di stasera domenica 11 ottobre c'è la "UEFA Nation League: Polonia – Italia" su Rai Uno. Dopo la vittoria con l'Olanda dello scorso settembre, la nazionale italiana scenderà in campo contro la Polonia per la terza partita di andata delle fasi a gironi.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata in diretta con il talk show condotto da Barbara D'Urso, "Live non è la D'Urso": tra gossip e attualità, il talk della domenica alternerà dibattito ed intrattenimento.

Tra i film di stasera 11 ottobre 2020 segnaliamo il film drammatico "Quello che non so di lei" su Rete Quattro: la pellicola, tratta da una storia vera, racconta della scrittrice Delphine, costretta a fare i conti con un'ammiratrice ossessionata da lei e dalle sue opere.

Su Italia Uno, invece, va in onda il film d'avventura "Viaggio nell'isola misteriosa": il giovane esploratore Sean Anderson decide di intraprendere un lungo e pericoloso viaggio per ritrovare suo nonno Alexander, scomparso durante una spedizione nel Pacifico.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: UEFA Nations League – Polonia Vs Italia (Sport)

Rai Due

21:05: N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv)

Rai Tre

20:00: Che tempo che fa (Talk show)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: Quello che non so di lei (Film thriller)

Canale 5

21:20: Live Non è la D'Urso (Talk show)

Italia Uno

21:30: Viaggio nell'isola misteriosa (Film d'avventura)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: A casa tutto bene (Film drammatico)



23:0o: Mio papà (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Ballando con le stelle (Programma d'intrattenimento )

01:15: Il paradiso delle signore (Serie Tv)

Rai Storia

21:10: Reality (Film drammatico)

22:55: Il giorno e la storia (Programma televisivo)

La5

21:10: Una telecamera per due (Film sentimentale)

22:55: Il romanzo di una vita (Film sentimentale)

La7

21:10: Non è l'arena (Talk show)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:15: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:05: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)



22:45: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

20:30: 90 giorni per innamorarsi (Docureality)

23:55: Matrimonio a prima vista USA (Docureality)

Cielo

21:15: The loft (Film thriller)

23:15: Maliziosamente (Film drammatico)

Nove

21:25: Paolo Borsellino – Era mio padre (Documentario)

23:30: Operazione N.A.S. (Docureality)

Paramount

21:10: Prima o poi mi sposo (Film commedia)

23:00: Il vento del perdono (Film drammatico)

Iris

21:00: The Departed – Il bene e il male (Film poliziesco)

00:11: L'uomo che non c'era (Film commedia)

Dmax

21:25: Airport Control (Docureality)

21:55: Airport Security – Spagna (Docureality)

Focus

21:15: Mountains and Life (Documentario)

23:15: Planet Earth – Le meraviglie della natura (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)

22:00: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)