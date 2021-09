Star in the star a rischio chiusura per flop: “Ancora solo una puntata per svelare le maschere” È Tv Blog a lanciare la bomba sul destino del programma Star in the star, condotto da Ilary Blasi con l’aiuto della giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. A quanto pare, “i piani alti di Mediaset” non sarebbero soddisfatti degli ascolti così bassi e, visto il flop delle prime due puntate, starebbero pensando di chiudere in anticipo, prevedendo solo un’altra puntata con lo svelamento di tutte le maschere.

Le ipotesi sul futuro di Star in the star

A onor del vero, il sito di informazione televisiva precisa che "nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano", ma aggiungere che, ancor peggio, "potrebbe pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera, oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro". Una rassegnazione inevitabile, stando almeno ai risultati dei primi due appuntamenti, che starebbe portando verso decisioni piuttosto estreme.

Il precedente con Eurogames

Non sarebbe la prima volta che il giovedì sera di Canale 5 inizia a scricchiolare prima del tempo. È capitato anche agli Eurogames sempre di Ilary Blasi, che nell'ottobre del 2019, messa di fronte alle curve discendenti dell'auditel, commentò: "Dati e risultati li lascio agli altri, io non ci ho mai badato. Ascolti bassi? Ce ne faremo una ragione". Eppure, come nel caso di Star in the star, ci si trovava di fronte a un nuovo progetto Mediaset, con tutte le aspettative del caso. Certamente gli ascolti non hanno mai rappresentato il dato assoluto per qualificare un programma, ma è innegabile che, nel bilancio di un'azienda con le pubblicità, sono un bicchiere di cicuta assicurato.

Qualcosa dovrà accadere in quel di Cologno Monzese e, più di ogni cosa, qualcosa di importante starà già accadendo dietro le quinte di questa trasmissione ancora mai decollata.