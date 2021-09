La vendetta di Fabrizio Corona su Ilary Blasi per Star in the Star: “Solo flop” Fabrizio Corona scherza, ma non troppo, sui social e sciorina le cifre del programma di Ilary Blasi, “Star in the Star” che è a rischio chiusura e che è da tempo in mezzo a una tempesta di critiche per la somiglianza a “Tale e Quale Show” e “Il Cantante Mascherato”. Su Instagram, l’ex re dei paparazzi scrive: “Solo Flop”.

La vendetta è un piatto che va servito freddo e, talvolta, anche a mezzo stories. Basta un semplice screen, cerchiare un numero percentuale e aggiungere "Solo Flop". È Fabrizio Corona che scherza, ma non troppo, sui social e sciorina le cifre del programma di Ilary Blasi, "Star in the Star" che è a rischio chiusura e che è da tempo in mezzo a una tempesta di critiche per la somiglianza a "Tale e Quale Show" e "Il Cantante Mascherato".

Il commento di Fabrizio Corona

"Solo Flop, Ilary Blasi". È il commento di Fabrizio Corona che mostra poi i dati di ascolto della seconda puntata di "Star in the Star" che non supera i due milioni di spettatori netti: 1.816.000 per l'11.5% di share.

Il faccia a faccia televisivo

L'ultimo faccia a faccia televisivo tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è nella storia. Era il 25 ottobre 2018, quando Fabrizio Corona era arrivato all'esterno della casa per parlare con Silvia Provvedi. Tra i due è subito scontro per la notizia di gossip che, tredici anni prima a quel tempo, secondo Ilary Blasi avrebbe propiziato proprio Fabrizio Corona. Erano storie di "corna" e c'entrava anche suo marito Francesco Totti: "Io ero incinta del primo figlio e stavo andando a sposarmi, Fabrizio…" disse Ilary Blasi, "tutta Italia ha capito il gioco che hai fatto con gli scoop. Li hai sempre creati". Successivamente, Fabrizio Corona è tornato su quello che è successo: "Praticamente devo chiedere scusa al mondo: a Totti, alla Provvedi e alla Blasi. Le scuse alla Blasi le avrei dovute fare ospite da Piero Chiambretti. Io riesco a dire: ‘Non ne parliamo più. Per me è una vicenda chiusa’. Ma non basta. Lei vuole che mi scusi come ho fatto con Francesco e per lei, non per me, è di nuovo guerra. Pensate sia finita qui? manco per idea. Pochi giorni dopo la Blasi sull’inserto de Il Corriere della Sera dichiara: ‘ Non c’era nessun accordo. Non mi presto a queste pagliacciate. La puntata ha fatto gli ascolti più bassi di tutta l’edizione’. Bugiarda. Conservo ancora i messaggi di ringraziamento di quelli che ti danno da mangiare e ti mettono in onda per gli ascolti fatti durante il mio intervento”.