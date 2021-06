Notte di follie a Kansas City dove è stata arrestata Widow Von'Du, drag queen e stella del reality show "RuPaul's Drag Race", il format che presto arriverà in Italia con la partecipazione di Tommaso Zorzi. Secondo l'accusa, la drag queen è stata accusata di violenza domestica ma lei, nel video diffuso da Tmz, si difende accusando i poliziotti di razzismo: "Mi arrestate solo perché sono nera".

Cosa è successo e perché è stata arrestata la drag queen

Stando alle ricostruzioni ufficiali, Widow Von'Du, una delle più celebri drag queen del format, avrebbe picchiato violentemente il fidanzato che è stato costretto al ricovero in ospedale. Necessario l'intervento dei sanitari che hanno ricostruiti le ferite alla testa e al volto con quattordici (14) punti di sutura. La denuncia è partita proprio dal fidanzato che sarebbe stato pestato a sangue dalla compagna al ritorno da casa. Ci sarebbe stato anche un tentativo di strangolamento e il compagno avrebbe anche perso i sensi. L'uomo sarebbe riuscito a fuggire durante un momento di distrazione della sua compagna e avvisare gli ufficiali di polizia, che poi hanno fatto irruzione nell'appartamento della stella del format.

Le accuse di Widow Von'Du

Al momento dell'arresto, Widow Von'Du si è difesa gridando la sua innocenza: "Gli avevo detto di lasciare l'appartamento, mi stare arrestando solo perché sono nera. Siete dei razzisti". Gli agenti hanno proseguito e l'hanno portata via. Poi ancora: "Sappiamo tutti a cosa vado incontro adesso", alludendo al fatto che in galera la gente di colore spesso perde la vita per atti riconducibili alla violenza razziale. Stando a quando riferito da Tmz, la cauzione è stata fissata a 50 mila dollari e non è chiaro ancora lo stato attuale della drag queen.

Il format con Tommaso Zorzi

Widow Von'Du ha fatto parte del RuPaul's Drag Race, lo show che presto arriverà in Italia sotto l'egida di Discovery. Tommaso Zorzi sarà una delle stelle del format, nelle vesti di opinionista e giudice. Il format si basa su una competizione tra drag queen dove Ru Paul riveste il ruolo di giudice. I concorrenti di questo reality si sfidano mostrando le loro doti e il loro stile come drag queen e il vincitore viene incoronato con il titolo di America's Next Drag Superstar.