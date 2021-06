Kay Robertson la star di "Duck Dynasty" uno dei reality americani più noti e seguiti in tv è stata aggredita e portata in ospedale nella giornata di ieri, 24 giugno 2021. La donna, secondo quanto riportato da TMZ, è stata morsa ferocemente dal suo cane che le avrebbe portato via parte del labbro e di seguito all'aggressione è stata portata in ospedale d'urgenza, da suoi marito Phil e da suoi figlio Jason.

L'aggressione a Kay Robertson

È stato proprio il capofamiglia, Phil, a raccontare l'accaduto nel podcast in cui interviene tutta la famiglia che si chiama "Unshamed". L'uomo ha raccontato di essere stato svegliato nel cuore della notte da sua moglie, sanguinante e dolorante, che cercava di tamponare la ferita procuratale dal loro cane con uno straccio, in modo da evitare che continuasse a perdere sangue, ma la ferita era talmente profonda secondo il racconto di Phil Robertson che la moglie non sarebbe potuta restare un minuto di più in casa senza che qualcuno intervenisse per circoscrivere il danno causatole dal morso. Una volta raggiunto l'ospedale, poi, ha dovuto mettere dei punti e stando a quanto riporta TMZ, attualmente si starebbe riprendendo.

Cos'è Duck Dynasty

Per chi non conoscesse "Duck Dynasty" si tratta di un un programma televisivo che va in onda negli Stati Uniti da marzo 2012, in Italia viene trasmesso su Sky Uno dal 2015, ma lo si trova anche su Discovery Channel, dove viene trasmesso dal 2013. Lo show racconta le vicende della famiglia Robertson a capo di un'azienda, la Duck Commander, che si occupa della produzione di richiami per anatre da circa quarant'anni. Sebbene l'azienda abbia sempre avuto un buon fatturato e la famiglia abbia sempre potuto godere dei guadagni accumulati negli anni- diversi milioni- i Robertson hanno sempre condotto una vita semplice all'insegna dell'umiltà, trascorrendo il loro tempo libero cacciando e pescando nelle paludi della Louisiana. La famiglia si compone di sette membri, ovvero: Phil, il capo famiglia che ha fondato l'azienda nel 1972, tenendone le redini finché non è subentrato uno dei suoi figli. Al suo fianco c'è sempre stata Kay, sua moglie, appassionata di cucina. Dal loro matrimonio sono nati Jason, Jep e Willie quest'ultimo è l'attuale direttore dell'azienda. Infine, appaiono anche Silas Robertson, fratello di Phil, insieme a sua moglie Korie.