“Sparati e crepa Nilufar Addati, cessa rumena”: Jessica Mascheroni si scusa per gli insulti In queste ore, sui social circolano gli insulti che Jessica Mascheroni ha pubblicato su Facebook nel 2017 e nel 2018 all’indirizzo di Nilufar Addati, Lara Zorzetto, Alessio Bruno e altri volti delle passate edizioni di Temptation Island e Uomini e Donne. La donna si è scusata: “I miei post fanno veramente schifo, mi vergogno”.

A cura di Daniela Seclì

Nelle ultime settimane, i riflettori sono stati puntati sui concorrenti di Temptation Island. Non è mancato chi si è preso la briga di andare a spulciare i profili social dei volti che hanno caratterizzato l’edizione 2021, riportando a galla post di diversi anni fa. È quello che è accaduto a Jessica Mascheroni, che ha visto circolare insulti inaccettabili scritti nel 2017 e nel 2018, in cui criticava aspramente le coppie di Temptation Island e i protagonisti di Uomini e Donne.

Gli insulti pubblicati su Facebook

A Temptation Island, Jessica Mascheroni ha chiuso la relazione con Alessandro Autera, ma i veri problemi sono cominciati una volta finito il reality. I commenti pubblicati su Facebook da Jessica Mascheroni quando era ancora una sconosciuta, sono circolati sui social, attirandole numerosi insulti. Nel 2017, mentre era in corso la quinta edizione di Temptation Island, sembrava essere particolarmente contrariata dall’atteggiamento di Alessio Bruno, all'epoca fidanzato di Valeria Bigella. Di lui scriveva:

“Tenetemi perché tra poco entro in televisione solo per spaccare la faccia a quel cesso di Alessio/ Alessio affogati nel mare per favore, sei un uomo di mer**, cesso fallito/ Per favore datelo alla folla appena esce. Linciaggio subito, cog**one, cesso, con quella gattamorta di Carmen, che fino a due mesi fa non aveva manco la voce. Siete proprio tutte cag*e”.

Parole poco carine anche nei confronti di Lara Zorzetto: “Lara ma quanto sei brutta, che spavento”. Particolarmente accanita, poi, con Nilufar Addati: “Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Ma sparati e levati, sei la vergogna delle donne. Dai, fatti un pianto adesso che ti insultano tutti. Crepa, cessa rumena”.

Jessica Mascheroni è pentita e si scusa

Jessica Mascheroni, dopo avere ricevuto una valanga di insulti, è intervenuta e in una serie di Instagram Stories ha chiesto scusa soprattutto a Lara Zorzetto e a Nilufar Addati. Ha riconosciuto di aver usato parole vergognose e ha invitato gli utenti che in queste ore la stanno attaccando, a non fare il suo stesso errore: