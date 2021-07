Davide Basolo delude le aspettative di Jessica Mascheroni: “Non può esserci nessuna relazione” Tra Davide Basolo e Jessica Mascheroni non c’è, né potrà esserci nessuna relazione. A confermarlo è il tentatore che ha dichiarato di essere stato solo un tramite affinché la fidanzata di Alessandro Autera potesse capire cosa desidera da una relazione. Lei, però, non ha nascosto il suo interesse nei confronti dell’ex corteggiatore che, però, nutre solo affetto e amicizia nei suoi confronti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che più hanno fatto parlare di sé durante l'ultima edizione di Temptation Island c'è quella di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due, che hanno concluso il loro percorso nel reality di Canale 5 dividendo le loro strade, si ritrovano a dover ricominciare una nuova vita e mentre il 28enne palestrato ha trovato nella tentatrice Carlotta Adecher una ragazza con cui approfondire una conoscenza anche lontano dai riflettori, non si può dire si accaduta la stessa cosa con Jessica e Davide Basolo. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato di essere intenzionato ad avere una relazione con lei, nonostante il chiaro interesse manifestato anche dopo lo show.

Le parole di Davide Basolo

Da quello che si è visto durante il suo percorso all'Is Morus Relais, sembra proprio che Jessica Mascheroni abbia trovato in Davide Basolo tutte quelle attenzioni che da tempo il suo ex, Alessandro, non era più in grado di darle. La vicinanza tra i due aveva raggiunto attimi pericolosissimi per l'incolumità della storia tra i due milanesi. Eppure l'ex corteggiatore, in una recente diretta su Instagram, ci ha tenuto a ribadire che tra lui e Jessica non c'è l'ombra di nessuna relazione:

Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Voglio che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno.

Le accuse a Davide Basolo

Insomma, niente da fare, nonostante Jessica anche durante l'ultima puntata di Temptation Island non abbia nascosto il suo interesse nei confronti del tentatore che, però, stando alle sue parole, non ha mia nutrito un vero interesse nei confronti della ragazza, se non un affetto nato dalla condivisione di esperienze e racconti di vita. In molti per questo suo atteggiamento, infatti, lo hanno accusato di aver finto per visibilità e denaro, e a costoro ha così risposto: "Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto".