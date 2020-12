Il paradiso delle signore va in vacanza. La soap di Rai1 si fermerà a partire da venerdì 25 dicembre. L'ultima puntata, dunque, andrà in onda nel giorno di Natale. Se le vicende di Vittorio Conti e delle Veneri, ci terranno compagnia durante i primi giorni di festa, non sarà così in occasione del Capodanno. Vediamo nel dettaglio quando andranno in onda le ultime puntate de Il paradiso delle signore e quando sarà possibile assistere ai nuovi episodi della soap come sempre alle ore 15:55 su Rai1.

Le ultime puntate in onda dal 21 al 25 dicembre

Gli ultimi episodi de Il paradiso delle signore, prima dello stop, avranno il consueto posto nel palinsesto di Rai1 da lunedì 21 dicembre a venerdì 25 dicembre. Saranno puntate in grado di emozionare e scaldare il cuore, non solo perché completamente immerse nell'atmosfera natalizia, ma perché Federico finalmente metterà da parte la sua corazza ed esaudirà il desiderio di Silvia. I due, infatti, passeranno insieme il Natale. Marcello, invece, soffrirà tantissimo per la fine della relazione con Roberta. E poi c'è Beatrice, che trascorrerà il 25 dicembre con Vittorio e i figli. Questa sarà la situazione che lasceremo nella trama della soap prima della sospensione per le festività.

Il paradiso delle signore tornerà su Rai1 il 4 gennaio

Come precisato, l'ultima puntata de Il paradiso delle signore andrà in onda il 25 dicembre. Poi, i fedelissimi spettatori della soap di Rai1 dovranno fare a meno delle intricate vicende dei personaggi per un po'. Niente paura, però, l'attesa non sarà poi così lunga. Dopo una settimana, sarà già possibile godersi le nuove puntate de Il paradiso delle signore. La soap, infatti, tornerà in onda su Rai1 lunedì 4 gennaio. Poco dopo Capodanno, dunque, tornerà il consueto appuntamento alle ore 15:55 su Rai1.