Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021. Negli episodi della serie televisiva, Salvatore non intende rinunciare a Gabriella e prova a riconquistarla nonostante lei metta un muro. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Il paradiso delle signore, Gabriella e Cosimo hanno invitato Salvatore al loro matrimonio. Quest'ultimo è apparso molto combattuto e la situazione è precipitata quando una lettera che aveva scritto per Gabriella e che era stata nascosta, è finita nelle mani della diretta interessata. Ecco che cosa accadrà nei nuovi episodi de Il paradiso delle signore.

Puntata di lunedì 11 gennaio

Nella mente di Salvatore inizia a insinuarsi il tarlo che le cose con Gabriella sarebbero potute andare in modo diverso se la donna avesse letto la lettera nascosta da Agnese. Gabriella, dal canto suo, sembra non avere alcuna intenzione di pensare al passato. Quella con Salvatore per lei è una storia chiusa. L’uomo, tuttavia, non vuole rinunciare a lei.

Puntata di martedì 12 gennaio

Gabriella vorrebbe dimenticare il passato, ma la lettera non la lascia indifferente. Così, ricomincia a pensare alla relazione vissuta con Salvatore e mente a Cosimo. Beatrice riceve una telefonata dal collegio di Serena. Arturo tenta in tutti modi di scoprire che fine abbia fatto Ravasi e la cosa desta grande preoccupazione in Adelaide.

Puntata di mercoledì 13 gennaio

Gabriella tenta in tutti i modi di tenere lontano Salvatore. Quest'ultimo, però, è pronto a lottare per lei. Clelia, mentre si trova in magazzino, ha un grave malore. Nascosta nel magazzino c’è anche Irene. La donna potrebbe intervenire e soccorrerla, ma ha troppa paura di essere scoperta e quindi se ne resta nel suo nascondiglio.

Puntata di giovedì 14 gennaio

Gabriella ha un confronto con Salvatore. Gli spiega che non deve farsi illusioni, deve voltare pagina anche lui e guardare avanti. In realtà, cela un grande turbamento. Luciano, intanto, è molto preoccupato per le condizioni di salute di Clelia. Salvatore, ferito da Gabriella, si confida con Laura. Non sa che la giovane prova dei sentimenti per lui.

Puntata di venerdì 15 gennaio

Salvatore decide di affrontare la madre per parlare della lettera che è stata nascosta a Gabriella. Umberto è vittima di ricatti che riguardano la sorte di Ravasi. Adelaide è sempre più preoccupata. Agnese prende una decisione drastica. Ormai Giuseppe ha monopolizzato la sua vita, così la donna lascia Armando.