“Sono stato parecchio male”, ecco perché Raimondo Todaro era scomparso dai social Dopo un periodo di silenzio, il ballerino e coreografo ex ballando con le stelle Raimondo Todaro è tornato, con un video girato direttamente dalla sua vacanza palermitana, per aggiornare il suo pubblico sul perché di questo silenzio e sulle sue condizioni di salute: “Sono stato parecchio male” ha detto su Instagram.

A cura di Redazione Spettacolo

L'ultimo post su Instagram di Raimondo Todaro, ballerino divenuto famoso grazie alla sua lunga partecipazione a Ballando con le stelle, risaliva al 29 luglio scorso e da un po' il ballerino non si faceva vivo sui social, al punto da preoccupare i suoi fan. E per questo Todaro è tornato, con un video girato direttamente dalla sua vacanza palermitana, per aggiornare il suo pubblico sul perché di questo silenzio e sulle sue condizioni di salute: "Sono stato parecchio male" ha detto su Instagram.

L'annuncio del Covid

Todaro, come noto ha avuto il Covid, come dichiarò quando a fine luglio circolò la voce dell'addio a Ballando e al successivo scontro con Milly Carlucci che disse che avrebbe voluto almeno incontrarlo. "Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l'altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa" disse il ballerino, che adesso torna proprio sul virus che lo aveva bloccato.

Il Covid in forma non leggera

In vacanza in Sicilia, assieme a Giovanni Ciacci, Todaro parla subito dopo un bagno a mare spiegando che il silenzio era dovuto soprattutto alla gravità con cui aveva preso il virus: "Tutti mi avete chiesto che fine avessi fatto, purtroppo come sapete ho avuto il Covid e l'ho preso in maniera forte, perché sono stato parecchio male, però per adesso per fortuna tutto è passato e finalmente mi godo le mie belle vacanze".

La diatriba con Milly Carlucci

A luglio Todaro aveva confermato la fine della sue esperienza a Ballando, notizia che aveva colto di sorpresa Milly Carlucci, che aveva contestato la scelta del coreografo, scatenando una polemica pubblica. Todaro ha altri programmi, si parla di una sua partecipazione ad Amici, ma per adesso non è stata data alcuna conferma a queste che restano ancora voci.