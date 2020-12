Lunedì 28 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 che vedrà scontrarsi al televoto Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Proprio quest'ultima, quando è stata invitata a preparare la valigia in vista della puntata di domani, ha avuto un momento di fragilità. È scoppiata a piangere: "Mi viene da piangere, me l'hanno detto così brutto che devo fare la valigia. Mi è venuto un po' di panico, mi sono spaventata". Maria Teresa Ruta, però, le ha fatto sapere che tutti i concorrenti al televoto sono stati chiamati a preparare la valigia, non solo lei. Ciò l'ha in parte consolata.

Sonia Lorenzini scoppia a piangere

Nell'ultima settimana, non sono mancati momenti di tensione per Sonia Lorenzini, che hanno avuto effetti anche fuori dalla casa. La concorrente non sa che si è scatenata una polemica per lo scontro che ha avuto con Rosalinda Cannavò. Mentre faceva i bagagli in vista della puntata di lunedì 28 dicembre, Sonia è scoppiata a piangere. Cecilia Capriotti, dopo avere assistito alla scena, è corsa da lei per tentare di consolarla. Le ha chiesto se volesse una mano, in modo tale da preparare la valigia più rapidamente e smettere di pensare all'ipotesi dell'eliminazione. Sonia ha apprezzato molto il suo gesto, ma ha proseguito da sola. Poi ha assicurato al Grande Fratello, che la osservava attraverso le telecamere: "Se supero la nomination vi avviso che non la disfo mai più".

La gieffina non vorrebbe lasciare la casa

Anche Giacomo Urtis era presente durante questo momento di sconforto di Sonia Lorenzini. Il dermatologo è apparso sinceramente partecipe della sua tristezza: "Non fare così che mi fai dispiacere". La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 però è sembrata ancora molto provata e ha continuato a piangere. All'amico ha spiegato di non volere andare via. Vorrebbe restare ancora nella casa perché è convinta di poter dare molto di più a questa edizione interminabile del reality condotto da Alfonso Signorini: "Sono troppo sensibile a queste cose, non voglio andare via, sento che posso ancora dare molto". Non resta che attendere la puntata per conoscere il verdetto del televoto.