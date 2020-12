Sonia Lorenzini, ultima concorrente eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, lascia intendere di avere visto accadere qualcosa tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) la notte del 27 dicembre scorso, quando era ancora nella Casa. Con un video pubblicato su Instagram per prendersi una rivincita contro le “Rosmello” (le fan di Dayane e Rosalinda cui attribuisce parte della responsabilità della sua eliminazione), Sonia fa sapere che potrebbe essere in possesso di una informazione interessante non ancora condivisa.

Cos’ha visto Sonia Lorenzini la notte del 27 dicembre?

“Visto che mi sembra di avere capito che il contributo alla mia eliminazione è stato dato dalle fan Rosmello brasiliane, che hanno pensato che fossi stata io a dividere la coppia, volevo farvi questa comunicazione: qualora e se la notte del 27 dicembre, io avessi visto qualcosa, voi non lo saprete mai”, dichiara Sonia in un video postato sui social. A che cosa si riferisce? È davvero accaduto qualcosa tra Dayane e Rosalinda la notte del 27 dicembre o il suo è solo un modo di creare suspense?

La lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Proprio nella puntata del GF Vip che ha visto Sonia abbandonare la Casa, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono allontanate. Le due, fino a oggi inseparabili amiche tanto che si pensava fosse destinato a nascere tra loro qualcosa di più dal punto di vista romantico, hanno litigato in puntata per i pettegolezzi nati a proposito di un flirt tra Rosalinda e Mario Ermito, smentito dai diretti interessati. Subito dopo la puntata, furiosa, Rosalinda ha deciso di lasciare il letto che condivideva con l’amica e di andare a dormire in camera con Tommaso Zorzi. A distanza di qualche giorno da quel momento, le due hanno cominciato a riavvicinarsi.