Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip. Dopo la bomba sganciata da Dayane Mello nella casa, che ha fatto crollare emotivamente Andrea Zelletta, Natalia ha preferito correrei ai ripari, per evitare che il reality di Signorini possa creare una bolla mediatica intorno al suo personaggio. Le parole della modella brasiliana infatti hanno fatto esplodere il gossip sull'incriminato weekend a Capri della scorsa estate. Ecco perché, secondo la sua amica Sonia Paragoni, Natalia avrebbe diffidato anche la stessa Dayane.

Sonia Lorenzini commenta il caso Natalia Paragoni

Da buona amica di Natalia oltre che di Andrea Zelletta, Sonia era al corrente della volontà dell'ex corteggiatrice di diffidare il programma: "Sapevo dell'intenzione da parte sua di diffidare il GF. Credo l'abbia fatto per tutelare la sua immagine". Sonia pensa che l'amica non abbia affatto mandato giù il gesto di Dayane: "Le accuse stavano iniziando a diventare pesanti e un pochino forti per una ragazza". Il gossip racconta infatti di una notte di passione con un altro uomo e di uno shopping a sue spese nei giorni successivi, che Natalia avrebbe accettato. "Credo proprio che abbia diffidato anche Dayane, l'ha fatto per tutelare la sua persona".

La versione di Sonia sul weekend a Capri di Natalia

Quello del presunto tradimento di Natalia Paragoni resta dunque un mistero per ora irrisolto. Nell'intervista a Casa Chi, Sonia Lorenzini ha raccontato quel che sa sulla questione: "Di vero nella vacanza con Leonardo c'è che hanno trascorso insieme qualche giorno". Si riferisce a Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, attorno al quale era esploso il gossip sin dai primi giorni. Quel che è certo è che entrambi si trovavano sull'isola per lavoro e che avrebbero partecipato ad alcuni eventi in comune: "Lei non era sola ma con un gruppo di persone. In quei giorni c’erano degli eventi lavorativi ma è stato montato un caso facendo passare un tradimento e che lei ha dormito con qualcuno".