L'ipotesi di Sonia Bruganelli sulla poltrona da opinionista del prossimo Grande Fratello Vip sembra sempre più una certezza. Le indiscrezioni sul ruolo del tutto inedito per la moglie di Paolo Bonolis nella squadra di Alfonso Signorini sono state lanciate da Dagospia e sono diventate sempre più consistenti quando fonti vicine all'imprenditrice hanno confermato a Fanpage.it che, in effetti, c'è una trattativa in corso. Nonostante non siano state ancora diffuse conferme ufficiali, è chiaro che il team del GFVip sia già al lavoro per imbastire la sesta edizione del reality, che prenderà il via il prossimo settembre. Ad alimentare le voci ci ha pensato Tommaso Zorzi che chiudendo il suo Punto Zeta ha chiesto a Paolo Bonolis cosa ne pensa del nuovo progetto lavorativo della moglie.

Cosa ne pensa Paolo Bonolis della moglie al GFVip

Tommaso Zorzi ne ha parlato come di una vera e propria certezza: Sonia Bruganelli sarà la prossima opinionista del GFVip al fianco di Adriana Volpe. In collegamento con Paolo Bonolis, Zorzi ha chiesto al conduttore un commento a caldo sulla questione: "Se lo fa vuol dire che le piace farlo e sono contento che lo faccia", ha risposto Bonolis, "mica devo darle io il permesso, non è un problema". Il conduttore non ha mai nascosto di non amare particolarmente i reality, al contrario della moglie: "Non mi appassiona il genere". Ci si chiede se la presenza della Bruganelli in studio lo convincerà a stare attaccato alla tv durante il doppio appuntamento settimanale: "La guarderà qualche volta, sai ci sono dei doveri familiari…", ha spiegato a Zorzi, "purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!".

Sonia Bruganelli opinionista insieme ad Adriana Volpe

L'approdo in tv di Sonia Bruganelli davanti alle telecamere del reality sembra essere un passo verso una politica di rinnovo del palinsesto Mediaset, che starebbe puntando al team gestito dalla società di Lucio Presta, in vista del prossimo anno. Per il prossimo palinsesto televisivo si parla infatti di un ritorno di Lorella Cuccarini alla domenica di Canale 5, dove sembra sempre più certo che possa prendere il posto di Barbara d'Urso, lasciando alla conduttrice la consolazione dei pomeriggi Mediaset. Altro volto che Cologno Monzese avrebbe deciso di riportare a casa è quello di Adriana Volpe, che dopo il divorzio dalla Rai e un non molto convincente tentativo alla guida di un programma su Tv8, pare che affiancherà la Bruganelli nel reality della rete.