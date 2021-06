Ormai è ufficiale: Sonia Bruganelli sarà opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo giorni di indiscrezioni, alcune delle quali confermate da Paolo Bonolis, la donna conferma che farà parte del cast della nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini. Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram, il mezzo di comunicazione che Sonia utilizza più di frequente.

La conferma di Sonia Bruganelli

“Grande Fratello Vip, a noi due. Che fatica fare la tv. Ci voleva Alfonso Signorini per farmi fare ginnastica. Gabriele Parpiglia, estate a prova di paparazzi”, lo ha scritto Sonia nella didascalia di un selfie scattato mentre si allena. La moglie di Paolo Bonolis è già avvezza alla televisione ma pare intenda arrivare alla nuova edizione del reality al massimo della sua forma fisica. È un volto interessante quello di Sonia. Spesso sopra le righe, non teme di comunicare quanto pensa in maniera diretta. Nemmeno le critiche che le sono state riservate in più occasioni l’hanno indotta a cambiare strada. Proprio il polso di ferro avrebbe spinto Signorini a volerla quale protagonista indiretta della prossima edizione del reality.

in foto: Sonia Bruganelli

Sarà affiancata da Adriana Volpe

Ad affiancare Sonia Bruganelli sarà un’altra donna della televisione, un volto più “materno”. Si tratta di Adriana Volpe, conduttrice uscente di Ogni Mattina su Tv8. L’indiscrezione non è stata ancora confermata dalla diretta interessata ma una conferma indiretta è già arrivata. Durante l’ultima puntata di Ogni Mattina, Adriana ha salutato il pubblico annunciando che sarebbe tornata a settembre su un’altra rete. Parole sibilline che sembrano andare nella direzione del Gf Vip. Non ci saranno, invece, gli opinionisti che hanno partecipato all’ultima edizione del reality show: Antonella Elia e Pupo. I conduttore Alfonso Signorini dovrebbe ufficializzare a breve la sua nuova squadra.