La presenza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista sembra ormai vicinissima alla conferma. L'indiscrezione circola da settimane e i segnali di un'operazione che dovrebbe andare in porto ci sono tutti. Ormai non lo smentisce nemmeno il marito di Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis, che nei giorni scorsi aveva commentato la notizia su Instagram, scherzando con Signorini e lanciandogli un avvertimento: "Mò so' c***i tuoi".

Nelle ultime ore il conduttore si è spinto anche oltre, rispondendo in radio al programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Interpellato sulla questione, Bonolis ha ribadito che ci sono buone possibilità che Bruganelli si ritrovi nelle vesti di commentatrice per la prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: "Sembrerebbe di sì, lei è molto contenta di farlo, sento che se ne parla. Ve lo dirà lei semmai". Poi Bonolis ha alzato la posta, ritrovandosi la moglie vicina mentre era al telefono: "Ma aspetta che glielo chiedo…È Maurizio Costanzo, chiede se sarai tu al Grande Fratello… Dice “probabilmente”, che sta aspettando di firmare il contratto”. Un ruolo, quello di commentatrice al GFVip, che Sona Bruganelli potrebbe condividere con Adriana Volpe. La conduttrice, concorrente nell'edizione 2020, pare destinata a tornare a Mediaset come opinionista del reality.

Nel corso dell'intervista con Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis si è soffermato anche sulla recente celebrazione dei suoi 60 anni, facendo una sorta di bilancio della sua carriera in televisione: "Io mi sento fortunato, mi è andato bene tutto per il momento, sono ancora quasi sano (ride), faccio un lavoro che mi è capitato casualmente e che mi ha permesso di divertirmi, di imparare, di apprendere, di stare bene socialmente nella considerazione degli altri, nel rispetto degli altri, ho una famiglia bellissima, ho cinque figli, sono diventato pure nonno. Tombola”.