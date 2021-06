Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane l'indiscrezione ha assunto sempre di più i contorni della certezza. Insieme a lei, dovrebbe esserci Adriana Volpe. Intanto, sui social, Paolo Bonolis commenta la notizia della prossima avventura professionale della moglie.

Il commento di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha accolto la notizia con la consueta ironia. Il conduttore ha voluto condividere il suo commento sui social. Così, ha pubblicato un titolo che faceva proprio riferimento alla presenza di sua moglie nel salottino della prossima edizione del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. Lo screen dell'articolo era accompagnato da un commento breve ma chiarissimo: "E mo’ so ca…i tuoi Alfonso Signorini", con una serie di faccine sorridenti. Già nei giorni scorsi, Bonolis aveva rilasciato alcune dichiarazioni in proposito nel programma di Tommaso Zorzi, il Punto Zeta. In merito al Grande Fratello Vip aveva spiegato: "Non mi appassiona il genere. La guarderò qualche volta, sai ci sono dei doveri familiari…purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!".

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe opinioniste

Ad affiancare Sonia Bruganelli dovrebbe essere Adriana Volpe. La conduttrice di Ogni Mattina ha salutato gli spettatori dicendo: “Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale. Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!”. L'altra rete a cui Adriana Volpe ha fatto riferimento dovrebbe essere proprio Canale5 e il programma il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Non resta che attendere settembre.