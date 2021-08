Simona Ventura sulla frecciatina a Barbara d’Urso e Mara Venier: “Era una battuta, ma lo penso” “Super Simo” non torna indietro e al Corriere spiega e ribadisce la provocazione lanciata alle due colleghe della Tv Barbara D’urso e Mara Venier al Fatto Quotidiano, alle quale dovendo scegliere aveva detto di preferire la pizza. Della serie, piuttosto tv spenta. D’altronde l’ironia piccata della Ventura è la cifra che la contraddistingue: “Odio l’ipocrisia. La battuta sulla pizza? Racchiude il mio pensiero”.

A cura di Giulia Turco

"Tra Barbara d'Urso e Mara Venier? Preferisco la pizza", così Simona Ventura in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ad inizio agosto aveva espresso i suoi gusti in tema di programmi d'intrattenimento in tv. Una frecciatina pungente e ironica, come la sua cifra stilistica d'altronde, con la quale aveva messo nero su bianco di non amare particolarmente i contenuti offerti dalle colleghe, alle quali preferisce nettamente i programmi delle "regine" del sabato sera: "Tra Milly Carlucci e Maria De Filippi è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l'altra e viceversa". Incalzata sull'argomento da Il Corriere della sera, la conduttrice chiarisce quella che può esser suonata come una uscita infelice: "Era una battuta. Però odio l'ipocrisia e racchiude il mio pensiero". Il suo percorso in tv ha trovato d'altronde più di un ostacolo: "Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi".

Il rapporto conflittuale con Mara Venier

Il rapporto amore e odio tra le due conduttrici non è mai stato un segreto. I primi malumori risalgono ad uno scontro avuto nel 2014, quando Simona Ventura era legata sentimentalmente a Gerò Carraro, il figlio dell'attuale marito di Mara Venier, Nicola Carraro. Una storia naufragata qualche tempo dopo che ha lasciato spazio alla relazione della conduttrice con Giovanni Terzi. In seguito avrebbero avuto un altro malinteso, nel 2016, quando alla Ventura fu assegnata la conduzione di Selfie, programma prodotto da Maria De Filippi. Ai tempi, ai microfoni di Maurizio Costanzo, ha raccontato quanto accaduto quando la Venier era la madre del suo compagno: "Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò. Tra l'altro l'ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate".

Simona Ventura torna in tv con Paola Perego

Presto vedremo un ritorno di "Super Simo" in tv in coppia con Paola Perego, per un progetto tutto al femminile che andrà in onda su Rai 2. il programma si intitola Citofonare Rai 2 e intratterrà il pubblico nella fascia mattutina dalle 11:00 alle 13:00, un momento di leggerezza e condivisione, possibile grazie alla stima reciproca e all'affetto che lega le due conduttrici: "Stiamo lavorando alacremente. Adoro avere un'amicizia così importante con Paola, perché è davvero una persona perbene al di là della professionista che tutti riconoscono", ha raccontato Simona Ventura che nel frattempo, come aveva anticipato in un'intervista a Fanpage.it, presenterà il suo primo cortometraggio girato nelle vesti di regista, toccando il tema delicato della pandemia scandito dalle "7 giornate di Bergamo".