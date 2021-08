Simona Ventura: “Tra Mara Venier e Barbara D’Urso scelgo la pizza” Simona Ventura, in un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano, si è espressa circa i programmi di alcune colleghe. Se la conduttrice sembra poter fare a meno delle trasmissioni di Mara Venier e Barbara D’Urso, al contrario apprezza molto Milly Carlucci e Maria De Filippi: “Il sabato guardo una e registro l’altra e viceversa”.

A cura di Daniela Seclì

Simona Ventura si prepara a tornare in tv. A settembre, infatti, la conduttrice sarà al timone di un nuovo programma, Citofonare Rai2, che condurrà insieme a Paola Perego. In un'intervista rilasciata a Il fatto quotidiano, ha detto la sua su alcune colleghe. In particolare, si è espressa – sebbene brevemente – su Mara Venier, Barbara D'Urso, Maria De Filippi e Milly Carlucci.

La sua opinione sulle colleghe Venier, D'Urso, De Filippi e Carlucci

In passato, Simona Ventura non ha nascosto di avere un rapporto conflittuale con Mara Venier. All'epoca, la conduttrice era fidanzata con Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro (marito di Mara Venier). Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti. La relazione tra Simona Ventura e Carraro si è conclusa e la conduttrice ha ritrovato l'amore al fianco di Giovanni Terzi. Come si è evoluto invece il rapporto con Mara Venier? Le due donne hanno preferito non parlare più pubblicamente dell'argomento, ma nell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Ventura ha indirizzato a Mara Venier una frecciatina ironica. Parlando dei programmi della collega e di Barbara D'Urso, ha dichiarato: “Tra loro due scelgo la pizza. Il sabato sera tra Milly e Maria invece è una bella lotta. Diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa".

Simona Ventura condurrà Citofonare Rai2 con Paola Perego

Simona Ventura sarà alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, in qualità di regista del cortometraggio Le 7 giornate di Bergamo. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha raccontato questo progetto con il quale ha affrontato il tema della pandemia dal suo punto di vista, ma ha parlato anche del nuovo programma che la vedrà protagonista su Rai2 insieme a Paola Perego: