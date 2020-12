Un’indiscrezione lanciata da Alfonso Signorini rischia di compromettere il rapporto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Nel corso dell’ultima diretta di Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip ha svelato che, durante i provini, un concorrente dell’attuale edizione del reality gli avrebbe detto che se fosse entrato nella Casa avrebbe velocemente dimenticato e messo da parte la fidanzata:

C’è qualcuno nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino ‘Ma se tu entri nella Casa del Grande Fratello, con la fidanzata come la metti’, mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sfanc*** appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei’ e adesso è lì a fare il cuoricino.

Si tratta di Andrea Zelletta?

Signorini non ha voluto fare nomi (in basso il video, dal minuto 13 circa) ma l’identikit fornito nel corso della diretta Instagram conduce a una sola risposta. L’unico concorrente di sesso maschile (Alfonso parla di “fidanzata”, non di “fidanzato”) che risulta essere fidanzato e che si trova ancora nella Casa è Andrea Zelletta. Gli altri vip (Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Pierpaolo Pretelli, Mario Ermito e Giacomo Urtis) sono tutti single. È stato Andrea a parlare in questi termini del rapporto con la fidanzata Natalia Paragoni?

Il silenzio di Natalia Paragoni

Che qualcosa di non previsto stia accadendo nel rapporto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni lo dimostrerebbe il video di auguri che il Grande Fratello ha mandato ai concorrenti per Natale, realizzato dai loro parenti. In quel filmato Natalia non compare. A fare gli auguri al compagno Andrea sono solo i suoi familiari. Poco dopo la messa in onda del filmato, la Paragoni su Instagram ha misteriosamente scritto: “Non ho più parole”. Andrea, invece, ha voluto ricordarla nel video di auguri mandato ai suoi familiari e di lei ha detto: “Ho voglia di paternità, mi piacerebbe Natalia fosse la madre dei miei figli”.