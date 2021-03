Quando le telecamere del Grande Fratello Vip si sono spente, Alfonso Signorini ha deciso di vuotare il sacco, rivelando non solo chi avrebbe voluto vincesse (tifava per Pierpaolo Pretelli) ma anche quale tra i concorrenti entrati nella Casa lo aveva convinto di meno. In quell’occasione, aveva fatto il nome di Carlotta Dell’Isola, ex volto di Temptation Island che il conduttore aveva voluto far entrare nella Casa a dicembre, immaginando avrebbe avuto lo stesso atteggiamento esplosivo che l’aveva resa popolare all’esordio.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

A pochi giorni dalla finale del GF Vip che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi, Signorini aveva deciso di scoprire le carte e rivelare cosa non aveva a suo parere, funzionano come avrebbe dovuto. A deluderlo, in particolare, proprio Carlotta: “Chi mi ha deluso di più? Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”.

in foto: Carlotta Dell’Isola

La delusione di Carlotta dell’Isola

Appresa la bocciatura, Carlotta ha deciso di rispondere via Instagram al conduttore che l’aveva voluta tra i concorrenti del GF Vip. Lo ha fatto senza nascondere la delusione e il dispiacere che quelle parole le hanno arrecato: “Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare che: Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona. Una ragazza che è stata abituata a chiedere ‘permesso e per favore’, ad avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto ‘ai padroni di casa’. Sì, avete capito bene, ai padroni di casa.. perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi, quella non è casa tua, ma di quelle persone ed io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono”. E ha concluso: